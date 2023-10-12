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Бывший босс Формулы-1 признал себя виновным в мошенничестве

бывший глава Формулы-1 Фото: wikimedia
Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун признал себя виновным в мошенничестве после того, как не задекларировал перед правительством Великобритании более 400 млн фунтов стерлингов своих зарубежных активов, сообщает Zakon.kz.

В августе Экклстоун не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях, однако в четверг на слушаниях по рассмотрению дела он изменил свое заявление.

Экклстоун был главой Формулой-1 с конца 1970-х годов до января 2017 года, и эта должность сделала его одним из самых известных людей в мировом автоспорте.

Его обвинили в мошенничестве путем ложного представительства после того, как якобы не заявил о существовании траста в Сингапуре.

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