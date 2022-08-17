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Кто получит «Золотой мяч»? Объявлены фавориты из списка кандидатов

анонс Фото: 1XBET
Стали известны имена тридцати претендентов на награду «Золотого мяча» за сезон 2021–2022. В этом году правила награждения немного изменились: теперь футболистов будут оценивать не за календарный год, а за сезон.

Получается, успехи игроков на чемпионате мира в Катаре не будут рассмотрены в этом сезоне. Также по новому формату определять победителя будут 100 журналистов со всего мира вместо 170. Еще одна новость — обладатель ЗМ прошлого сезона и нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси впервые за 17 лет не вошел в список кандидатов. Также не претендует на награду его одноклубник —  Неймар. Что касается тех, кто все-таки оказался в списке, аналитики компании 1XBET оценили их шансы на победу и предложили свои коэффициенты.

Список фаворитов уверенно возглавил капитан «Реал Мадрида» Карим Бензема. Компания предлагает за его победу 1.028 коэффициентов.  

Вторым расположился  французский футболист Килиан Мбаппе, которому присвоено 15 коэффициентов за победу в награде.

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах, в свою очередь, замыкает топ-3 с коэффициентом 25.

Его коллега Вирджил ван Дейк, по мнению аналитиков, может выиграть с коэффициентом в 26.

За победу нападающего «Баварии» Садио Мане главный спонсор спортивных эмоций предлагает 32 коэффициента и столько же дает новичку «Барсы» Роберту Левандовский.

Напомним, что «Золотой мяч» был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году. С 2010 по 2015 года награда вручалась совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА).

Победителя сезона 2021-2022 определят 17 октября. Поэтому пора выбрать своего фаворита и поддержать его вместе с главным спонсором спортивных эмоций — компанией 1XBET!

Партнерский материал.

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