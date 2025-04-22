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Спорт

Объявлен главный кандидат на получение приза "Золотой мяч"

Футбол Кандидат Золотой Мяч, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 15:53 Фото: Instagram/fcbarcelona
Бразильский футболист каталонского клуба "Барселона" Рафинья Диас является основным претендентом на ежегодную премию "Золотой мяч", сообщает Zakon.kz.

По рейтингу, который составлен Goal, вингер "блауграны" отличился 53 голевыми действиями в этом сезоне и занимает первое место среди кандидатов на получение "Золотого мяча". 

Главными его конкурентами на эту премию выделяют еще троих игроков: Усмана Дембеле (ПСЖ), Ламина Ямаля ("Барселона") и Лаутаро Мартинеса ("Интер").

"Рафинья давно заслужил "Золотой мяч". В этом сезоне это тем более заметно, учитывая его показатели и то, что он делает не только в Ла Лиге, но и в Лиге чемпионов УЕФА".Легенда сборной Бразилии Кафу

В текущем сезоне Рафинья забил 15 голов и оформил девять передач в 30 играх испанского чемпионата. Плюс в Лиге чемпионов на его счету 12 мячей и семь ассистов после 12 встреч.

Вдобавок в его активе семь набранных очков в матчах Кубка и Суперкубка Испании.

Действующим обладателем международной премии "Золотой мяч" является испанский хавбек "Ман Сити" – Родри.

Он получил свою награду в ночь на 29 октября 2024 года в Париже.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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