Объявлен главный кандидат на получение приза "Золотой мяч"

Бразильский футболист каталонского клуба "Барселона" Рафинья Диас является основным претендентом на ежегодную премию "Золотой мяч", сообщает Zakon.kz.

По рейтингу, который составлен Goal, вингер "блауграны" отличился 53 голевыми действиями в этом сезоне и занимает первое место среди кандидатов на получение "Золотого мяча".

Главными его конкурентами на эту премию выделяют еще троих игроков: Усмана Дембеле (ПСЖ), Ламина Ямаля ("Барселона") и Лаутаро Мартинеса ("Интер").

"Рафинья давно заслужил "Золотой мяч". В этом сезоне это тем более заметно, учитывая его показатели и то, что он делает не только в Ла Лиге, но и в Лиге чемпионов УЕФА". Легенда сборной Бразилии Кафу

В текущем сезоне Рафинья забил 15 голов и оформил девять передач в 30 играх испанского чемпионата. Плюс в Лиге чемпионов на его счету 12 мячей и семь ассистов после 12 встреч.

Вдобавок в его активе семь набранных очков в матчах Кубка и Суперкубка Испании.

Действующим обладателем международной премии "Золотой мяч" является испанский хавбек "Ман Сити" – Родри.

Он получил свою награду в ночь на 29 октября 2024 года в Париже.

