Итоги турнира «1х Кубок Шымкента»: рекорд Роналду, атмосфера ЧМ и кто получил денежный приз

13 августа в спортивном комплексе SPORT VILLA прошел турнир по мини-футболу среди любителей. Цель мероприятия — создать невероятную атмосферу чемпионатов мира и передать эти спортивные эмоции участникам и болельщикам.

Организатором и спонсорам это удалось на славу, ведь на матче царила настоящая атмосфера противостояния и были организованы активности, в которых приняли участие не только сами игроки, но и болельщики. Так, к примеру, компания 1XBET предложила повторить рекорд легендарного футболиста Криштиану Роналду — удар головой по мячу в воздухе. Были те, кому это удалось. Смелые участники получили ценные призы от компании.

В кубке участвовали восемь команд из которых четыре команды состояли из известных блогеров и четыре из любителей. Они разыграли матч по системе плей-офф и в итоге самыми сильными оказались ФК Derbes. Девиз команды: «Меньше слов и больше дела, за победой рвемся смело, Алга Derbes!». Ребята действительно доказали, что они чемпионы.

Генеральным спонсором мероприятия выступила компания 1XBET, которая активно поддерживает развитие спорта в Казахстане и делает огромный вклад в сектор страны. Спонсоры турнира смогли подарить участникам и любителям футбола не только яркие эмоции и накал страстей, но и хорошенько замотивировать их приятным бонусом в виде денежного награждения. Таким образом за первое место команда-победитель выиграла сертификат на сумму 1500$.

Отметим, что мини-футбол в Казахстане становится популярным и с каждым годом все больше привлекает молодых спортсменов. Национальная сборная Казахстана выступает на международных турнирах и с 2002 года является членом УЕФА.

Болейте за своих вместе с главным спонсором спортивных эмоций — компанией 1XBET!

Партнерский материал.