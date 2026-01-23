Снег и мороз в Алматы сохранятся до конца января

Синоптики рассказали Zakon.kz о том, какая погода прогнозируется на следующей неделе. Согласно предварительному прогнозу, в течение семи дней в мегаполисе снова ожидаются снегопад и морозы, как днем, так и ночью.

По словам ведущего инженера-синоптика Светланы Аманкуловой, в ночь на субботу в городе сохранится небольшой снег с уходящим атмосферным фронтом. В основном в выходные дни и в начале грядущей недели прогнозируется погода без осадков. В эти дни температура воздуха немного повысится: ночью от -8-10°С до -5-7°, днем от -2-4° до 0+2°.

"Со вторника на территорию Алматинской области будет смещаться южный циклон, который сначала вызовет смешанные осадки – дождь с переходом в снег, а затем, в среду и четверг, пройдут снегопады. В пятницу прогнозируется погода без осадков. Температура воздуха понизится от -5-7°С до -10-12°C, днем от 0+2°C до -5-7°C". РГП "Казгидромет"

В течение всей недели в городе сохранится влажный воздух, поэтому будут формироваться туманы и гололед.

"В ночное время данные явления будут усиливаться, а в дневные – ослабевать", – добавила синоптик.

Прогноз погоды по Алматы с 24 по 30 января 2026 года.

24 января: переменная облачность, ночью небольшой снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°C, днем -2-4°C.

25 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°C, днем 0-2°C.

26 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем 0+2°C.

27 января: переменная облачность, днем осадки в виде дождя и снега. Временами будет опускаться туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем 0+2°C.

28 января: переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°C, днем -1-3°C.

29 января: переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°C, днем -3-5°C.

30 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°C, днем -5-7°C.

В ночь на 23 января 2026 года в Алматы наблюдалось выпадение снега. Он продолжался весь день. Дороги и тротуары снова побелели, а жители мегаполиса спешили на работу, покоряя сугробы и усложненный погодными условиями трафик.