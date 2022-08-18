Более 12 тыс. человек остались без воды – в Болгарии пересохла река

Директор главной дирекции службы пожарной охраны и защиты населения Николай Николов сообщил о том, что река Истрецка частично протекает под землей и потом выходит на поверхность. Однако в данное время она попросту пропала, передает Zakon.kz.

Это случилось не первый раз, подобное происходило в 70-е годы прошлого века, по словам очевидцев, тогда в течение 72 часов река восстановила свое течение. К сожалению, на данный момент этого еще не произошло, – цитируют «Известия» Николова.

Уточняется, что эксперты гидрологической службы и власти работают над решением проблемы водоснабжения.

Как отмечается, в регионе действуют 18 пунктов, где местные жители могут запастись питьевой водой или водой для технических нужд, а также работают мобильные водоноски. Из государственного резерва будет выделено более 99 тыс. л бутилированной питьевой воды.

Ранее сообщалось, что из-за засухи, вызванной аномально высокими температурами, впервые в истории пересохли истоки британской реки Темза.

После продолжительного периода сухой погоды пересохли истоки Темзы в графстве Глостершир, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии свыше пяти миль (8 км) вниз по течению.