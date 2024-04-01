Река Илек может выйти из берегов в Западно-Казахстанской области

На сегодняшний день вода в реке Илек, протекающей вблизи Чингирлауского района Западно-Казахстанской области, повысилась до опасного уровня. Об этом 1 апреля сообщил акимат региона, передает Zakon.kz.

В акимате подчеркнули, что существует риск подтопления населенных пунктов, которые расположены внизу по течению реки, а именно сел Ащысай, Мырзагара и Талдысай Ащысайского сельского округа Чингирлауского района.

"В связи с этим усилены подготовительные противопаводковые работы в Чингирлауском районе. На случай эвакуации подготовлено три эвакуационных пункта, рассчитанных на 360 мест, и пять дополнительных зданий для населения", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на берегу реки Илек подготовлено около 2 тыс. мешков с песком и организован круглосуточный режим дежурства.

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