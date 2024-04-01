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Река Илек может выйти из берегов в Западно-Казахстанской области

Река Илек может выйти из берегов в Западно-Казахстанской области , фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 19:38 Фото: gov.kz
На сегодняшний день вода в реке Илек, протекающей вблизи Чингирлауского района Западно-Казахстанской области, повысилась до опасного уровня. Об этом 1 апреля сообщил акимат региона, передает Zakon.kz.

В акимате подчеркнули, что существует риск подтопления населенных пунктов, которые расположены внизу по течению реки, а именно сел Ащысай, Мырзагара и Талдысай Ащысайского сельского округа Чингирлауского района.

"В связи с этим усилены подготовительные противопаводковые работы в Чингирлауском районе. На случай эвакуации подготовлено три эвакуационных пункта, рассчитанных на 360 мест, и пять дополнительных зданий для населения", – говорится в сообщении. 

Также отмечается, что на берегу реки Илек подготовлено около 2 тыс. мешков с песком и организован круглосуточный режим дежурства. 

В Казахстане продолжается борьба с масштабными паводками. Что известно о ситуации по стране на 1 апреля 2024 года, можно прочитать здесь

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