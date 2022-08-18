SPA-салон с необычными услугами прикрыли в Нур-Султане
Фото: pixabay
В Нур-Султане на территории района «Есиль» выявлен факт незаконной деятельности по предоставлению интимных услуг в SPA-салоне, передает Zakon.kz.
В ходе проверки установлено, что работницы салона предоставляли клиентам интимные услуги. Установлены девушки в возрасте от 20 до 29 лет и администратор салона. В полицию были доставлены 12 граждан, которые привлечены к административной ответственности, – говорится в сообщении информационного медиа-портала МВД РК.
Как отмечается, незаконная деятельность SPA-салона прекращена.
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