SPA-салон с необычными услугами прикрыли в Нур-Султане

Фото: pixabay

В Нур-Султане на территории района «Есиль» выявлен факт незаконной деятельности по предоставлению интимных услуг в SPA-салоне, передает Zakon.kz.

В ходе проверки установлено, что работницы салона предоставляли клиентам интимные услуги. Установлены девушки в возрасте от 20 до 29 лет и администратор салона. В полицию были доставлены 12 граждан, которые привлечены к административной ответственности, – говорится в сообщении информационного медиа-портала МВД РК. Как отмечается, незаконная деятельность SPA-салона прекращена. Читайте также Мужчина напал на незнакомку в Алматы Мужчина купил 10 мешков сахара по поддельному чеку в Туркестанской области

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