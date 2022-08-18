Жестокое убийство жены: вынесен приговор жителю Туркестанской области

В Туркестанской области мужчине, который убил супругу на глазах собственных детей, вынесли приговор, передает Zakon.kz.

Как пишет портал Otyrar.kz, трагедия произошла в апреле текущего года.

28 апреля, распивая спиртное у себя дома, вспомнив измену жены пятилетней давности, в порыве ревности и ярости он начал избивать ее обеими руками и ногами в присутствии малолетних детей. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области

Отмечается, что вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела. Мужчина вину свою признал, в содеянном раскаялся.

Приговором суда М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 5 ч. 2 ст. 99 УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области

Как сообщается, приговор не вступил в законную силу