Жестокое убийство жены: вынесен приговор жителю Туркестанской области
Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области мужчине, который убил супругу на глазах собственных детей, вынесли приговор, передает Zakon.kz.
Как пишет портал Otyrar.kz, трагедия произошла в апреле текущего года.
28 апреля, распивая спиртное у себя дома, вспомнив измену жены пятилетней давности, в порыве ревности и ярости он начал избивать ее обеими руками и ногами в присутствии малолетних детей. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте.Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области
Отмечается, что вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела. Мужчина вину свою признал, в содеянном раскаялся.
Приговором суда М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 5 ч. 2 ст. 99 УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области
Как сообщается, приговор не вступил в законную силу
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