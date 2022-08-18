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Жестокое убийство жены: вынесен приговор жителю Туркестанской области

Жестокое убийство жены: вынесен приговор жителю Туркестанской области Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области мужчине, который убил супругу на глазах собственных детей, вынесли приговор, передает Zakon.kz.

Как пишет портал Otyrar.kz, трагедия произошла в апреле текущего года.

28 апреля, распивая спиртное у себя дома, вспомнив измену жены пятилетней давности, в порыве ревности и ярости он начал избивать ее обеими руками и ногами в присутствии малолетних детей. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте.Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области

Отмечается, что вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела. Мужчина вину свою признал, в содеянном раскаялся.

Приговором суда М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 5 ч. 2 ст. 99 УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области

Как сообщается, приговор не вступил в законную силу

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