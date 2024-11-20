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Законодательство РК

Вынесен приговор по делу о жестоком убийстве женщины в Актобе

Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 17:12 Фото: pexels
Вынесли приговор мужчине, который под видом покупателя авто встретился с жительницей Актобе и убил ее, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области. По информации пресс-службы суда, мужчине предъявили обвинение в совершении убийства из корыстных побуждений, сопряженного с разбоем.

Суд установил, что подсудимый напал на потерпевшую, накинув на ее шею ремень безопасности, и стал им душить. Он снял с шеи женщины золотую цепочку стоимостью 150 тыс.

"Далее, находясь в автомашине Toyota Camry, после совершения разбойного нападения с целью завладения указанной машиной умышленно продолжил стягивать ремень безопасности на шее потерпевшей. Несмотря на крики о помощи, он не переставал душить и отпустил ремень безопасности, когда последняя перестала подавать признаки жизни", – сообщили в суде.

После убийства подсудимый изрезал лицо жертвы ножом и сбросил тело в кусты недалеко от проселочной дороги. На ее машине скрылся с места преступления.

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года.

Кроме того, судом вынесено частное постановление начальнику Департамента полиции для принятия необходимых мер.

Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что по этому преступлению в сентябре 2024 года вынесли приговор диспетчеру 112. Тогда стало известно, что когда убийца напал на женщину, она сумела позвонить на 112 и крикнуть, что ее убивают. Но ее слова проигнорировали. Диспетчера в итоге приговорили к двум годам лишения свободы. Из приговора стало известно, что потерпевшая 9 июня 2024 года поехала продавать машину, но домой не вернулась.

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