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Субсидирование метро обходится бюджету Алматы в 4 млрд тенге

Субсидирование метро обходится бюджету Алматы в 4 млрд тенге Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматинский метрополитен убыточен. Об этом ранее сообщали председатель ревизионной комиссии по Алматы Алтай Бердикулов и главный инженер предприятия Нургали Усенов. Zakon.kz решил выяснить, сколько городских бюджетных средств «съедает» подземка.

В акимате Алматы в ответе на запрос не рассказали, сколько выделялось средств на субсидирование метро в ранние годы. Но озвучили цифру за 2022 год.

На 2022 год в городском бюджете сумма субсидирования составила 4 093 114 тыс. тенге, - говорится в ответе.

При этом отмечается, что из года в год сумма субсидирования меняется с учетом коэффициента инфляции и с открытием новых станций.

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Есть ли шанс, что метро со временем станет хотя бы самоокупаемым? Городские власти в ближайшее время на это не надеются.

Метрополитен Алматы является коммунальным государственным предприятием на ПХВ акимата Алматы. И доходы метрополитена формируются только из одного источника – перевозка пассажиров. Учитывая стоимость перевозки одного пассажира (80 тенге взрослого и 40 тенге детского), выход на самоокупаемость в настоящее время не представляется возможным, - сообщили в акимате.

Однако есть возможность сократить суммы субсидирования.

Минимизировать расходы, снизить себестоимость и повысить доходность возможно за счет строительства новых станций и, соответственно, увеличения пассажиропотока, - пояснили в ведомстве.

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