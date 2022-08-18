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1 млн тенге за грант в вузе – мошенницу задержали

1 млн тенге за грант в вузе – мошенницу задержали Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области женщину обманула знакомая. Она обещала, что ее дочь поступит в вуз на грант за миллион тенге, сообщает Zakon.kz.
С заявлением в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что стала жертвой мошенничества. В декабре 2020 года некая знакомая, убедив, что поможет устроить дочь на грант в высшее учебное заведение, выманила 1 000 000 тенге. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Полицейские провели комплекс розыскных мероприятий. В результате принятых мер они установили подозреваемую. Ею оказалась безработная алматинка.

Подозреваемая приехала в Шардаринский район на отдых. Полученные путем мошенничества деньги она потратила на собственные нужды. Полицейские устанавливают причастность подозреваемой к другим преступлениям. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Проводится досудебное расследование.

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