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В юбилей за победой: «Актобе» примет в гости «Ордабасы»

В юбилей за победой: «Актобе» примет в гости «Ордабасы» Фото: Parimatch
21 августа «красно-белым» исполняется 55 лет. В этот же день «Актобе» принимает в гостях футбольный клуб из Шымкента «Ордабасы».

Поклонники КПЛ смогут насладиться матчем 13-го тура, который был перенесен решением Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

Футбольный клуб «Актобе», генеральным партнером которого выступает Parimatch, подходит к встрече с «Ордабасы» в наилучшей кондиции и в статусе бесспорного лидера турнира. Актюбинцы провели великолепную серию из пяти побед и не намерены сдавать позиции. Подопечные Карповича продолжают усиливать основу. Состав команды пополнил полузащитник Бауыржан Байтана, ранее представлявший футбольный клуб «Тараз».

«Ордабасы» расположился на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от «Актобе» на три очка, а от столичного клуба – на одно. Команда из Шымкента настроена на победу не меньше соперника.

Если «красно-белые» уступят в этой встрече, а «Астана», закрепившаяся на второй строчке, не сможет взять свои очки в предстоящих матчах, то «Ордабасы» вырвется в лидеры КПЛ.

Именно этот матч может или окончательно определить состав первой тройки таблицы, увеличив шансы «Актобе» на победу в сезоне, или же подарить надежду болельщикам команды из Южного Казахстана.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 2.23, Х – 3.40, П2 – 3.05

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