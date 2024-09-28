Футболисты "Ордабасы" победили дома и попали в лидирующую тройку
Фото: Instagram/fc_ordabasy
В Шымкенте завершился перенесенный матч 14-го тура КПЛ, в котором местный "Ордабасы" принимал гостей из соседнего Туркестана, футбольный клуб "Туран", сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, игра прошла на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Еркебулан Тунгышбаев (47-я минута) и Бауыржан Исламхан (52-я минута).
После 19-ти сыгранных матчей в КПЛ, "Ордабасы" занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Елимая" на один балл.
Накануне в ночь на 27 сентября завершились все игры первого тура общего этапа
Лиги Европы. По итогам сыгранных 18 матчей знаменитый голландский
футбольный клуб "Аякс" светится на самой верхней строчке турнирной
таблицы.
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