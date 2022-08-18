Группа компаний «Вираж» объявляет горячую акцию «Рассрочка под 0%» на ведущие бренды

Группа компаний «Вираж» в честь Дня Конституции РК запускает горячую акцию «Рассрочка под 0%» для казахстанских автолюбителей на все модельные ряды известных брендов: ГАЗ, МТЗ, УАЗ, Bestune и XCMG.

Программа рассрочки стала еще доступней и выгодней.

Условия акции: первоначальный взнос – 50%;

срок рассрочки – 12 месяцев;

переплата – 0%.

Акция стартует с 18 августа и продлится до 10 сентября текущего года.

Услуга рассрочки предоставляется дочерним предприятием компании ГК «Вираж» компанией ТОО «Комтранслизинг», специализирующейся на оказании лизинговых услуг по всем типам техники. Приобрести технику по программе рассрочки можно в любом из 17 филиалов компании по всему Казахстану.

Акция направлена на стимулирование приобретения легкого коммерческого транспорта и сельскохозяйственной техники, развитие малого и среднего бизнеса, а также развитие производственного и транспортного секторов экономики Республики Казахстан. Программа рассрочки от компании «Вираж» является одним из наиболее эффективных финансовых инструментов, предоставляющим предприятиям реальную возможность приобретать автотехнику и обновлять автопарки, повышать конкурентоспособность услуг, а также снижать налоговые и оперативные издержки. Генеральный директор Группы компаний «Вираж» Ермек Ескергенов

Для приобретения автомобиля достаточно посетить любой из автосалонов дилерской сети по всему Казахстану. Для удобства клиентов предусмотрен минимальный пакет документов.

Подробную информацию об условиях акции и выбору автомобиля можно уточнить у представителей компании в автосалонах либо на сайте.

Партнерский материал