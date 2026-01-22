От дроздов до ушастой совы: фотограф показал зимние истории птиц в Алматы

Известный фотограф Дмитрий Доценко собрал большую зимнюю фотоподборку алматинских птиц, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он написал, что вторая половина зимы больше всего подходит для наблюдения за пернатыми, так как "снега больше, а морозы становятся суровее. Птицам сложнее добывать корм, поэтому они спускаются из предгорий в город – в сады и парки".

"В поисках еды пернатые становятся менее осторожными и подпускают к себе ближе. Часто мы не замечаем всего многообразия птиц в городе, ограничиваясь вездесущими голубями и афганцами. На самом деле их у нас гораздо больше. Я прогулялся с фотокамерой по паркам и собрал для вас большую зимнюю фотоподборку. Каждую птицу подписал: указал название и добавил интересный факт. Сохраняйте карусель – когда встретите незнакомую птичку, будет проще определить, кто перед вами", – написал Доценко.

Фотограф отметил, что возле ягодных кустов можно увидеть свиристелей, которые прилетают в Алматы из таежных лесов Сибири в поисках корма. Очень нарядная птица с хохолком на голове.

"На березах и ясенях заметны вьюрки, чижи и зяблики – порой сразу вместе, на соседних деревьях. Пробираясь в глухую часть Парка президента, я заметил движение на ветках ели. Навел камеру – ого, черный ворон, собственной персоной. Важный и даже немного пугающий. Я не стал тревожить его слишком долго и пошел дальше. Высоко на ветке показался хищник. Подойдя ближе, понял – это пустельга. Она оказалась на удивление милой: внимательно смотрела на меня, удалось подойти почти вплотную и сделать хорошие кадры. В лесополосе старых деревьев, среди сухих веток, заметил силуэт – ух ты, ушастая сова! Редкий гость, вот здесь мне действительно повезло!" – поэтично описывает свои наблюдения Доценко.

Также он призвал казахстанцев поделиться своими наблюдениями за птицами в комментариях.

"На ягодных кустах кормились дрозды: деряба и черный, а рядом держалась стайка полевых воробьев. Все заняты одним – добыть пропитание и пережить зиму. Здесь же встретился и арчовый дубонос – мой давний знакомый, которого я называю тянь-шаньским "попугаем". На городских водоемах жизнь идет своим чередом: можно увидеть грациозную белую цаплю, а также забавную оляпку, ныряющую в стремительный поток Большой Алматинки. А уже возле дома (я живу в предгорьях) мне встретился семиреченский фазан – настоящий символ Жетысу. И это отличное завершение сегодняшних птичьих наблюдений! А каких птиц вы видите в своих городах? Друзья, какая птица из подборки впечатлила больше всего?" – предложил фотограф.

Подписчики активно откликнулись на призыв:

– У меня во дворе еще горлицы есть и, конечно, афганки (кстати, с дроздом сильно похожи). Как же без них? С утра даю орешки кедровые и сало мелко режу. Синички даже уже не боятся, стучат в окно, если я запоздала с завтраком для них. – Спасибо большое, что выложили название птиц! Я теперь распознала наших птичек на массиве. – Пустельга просто милашка. Все птички по своему прекрасны. В роще видели белую цаплю, фазанов, сплюшку. – Повесили на балконе кормушку для птиц, оказывается, так много синичек вокруг, каждый день радуют своим пением.

Ранее Доценко порадовал армию поклонников видео белочки в новогоднем колпаке.