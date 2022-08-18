Птица попала в двигатель самолета Air Astana

Фото: пресс-служба Air Astana

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании Air Astana, во время осмотра воздушного судна в двигателе обнаружили останки птицы, передает Zakon.kz.

Сегодня на послеполетном осмотре воздушного судна Airbus A320, выполнившего рейс КС877 Алматы – Атырау, обнаружены следы попадания птицы в двигатель. Эксплуатация борта приостановлена для оценки технического состояния. Пресс-служба авиакомпании Air Astana Из-за этого случая рейс КС878 Атырау – Алматы задерживается. В авиакомпании просят узнавать статус рейса на их сайте.

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