Летучие мыши залетели в квартиры жителей Атырау

В Атырау спасатели поймали двух летучих мышей, которые залетели в квартиры, передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном ДЧС, инциденты произошли 17 августа ночью в двух многоэтажных домах по ул. Сатпаева. К спасателям обратились жители квартир, которые рассказали, что к ним домой залетели летучие мыши. Самостоятельно выпроводить летучих мышей у них не получилось.

Для оказания помощи жителям выехали спасатели оперативно-спасательного отряда. Прибыв по указанным адресам, они поймали летучих мышей и отпустили на волю. Пресс-служба ДЧС Атырауской области

Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

В августе у летучих мышей идет расселение молодежи, и в этот период неопытные мышки могут по неосторожности залететь в вашу квартиру через открытое окно. Страшного ничего в этом нет. Не пытайтесь поймать мышь. Самое простое, что можно сделать, – это закрыть дверь комнаты, открыть все окна или форточку и немного подождать. Спасатели оперативно-спасательного отряда

В ДЧС Атырауской области уточнили, что летом выросло число случаев оказания помощи животным. Ранее сотрудники службы спасли собак, коров, лошадей, котят из ям и поймали змею.