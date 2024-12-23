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Происшествия

Летучая мышь пробралась в квартиру на четвертом этаже жилого дома в Уральске

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 00:07 Фото: пресс-служба МЧС РК
23 декабря в Уральске по улице Аманжолова в многоэтажный жилой дом залетела летучая мышь, которая не могла найти выход из квартиры на четвертом этаже, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели, прибывшие на вызов, осторожно поймали в ванной комнате незваного ночного гостя и выпустили его на волю.

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 00:07

Фото: пресс-служба МЧС РК

В министерстве также дели ряд советов на случай, если к вам залетела летучая мышь:

  • избегайте прямого контакта с ней;
  • уведите детей и домашних питомцев в другое помещение;
  • аккуратно поймайте ее защищенной от укусов рукой и выпустите на волю.
помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 00:07

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что с помощью дрона искали пастуха, заблудившегося в степи ЗКО.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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