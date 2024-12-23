Летучая мышь пробралась в квартиру на четвертом этаже жилого дома в Уральске
Фото: пресс-служба МЧС РК
23 декабря в Уральске по улице Аманжолова в многоэтажный жилой дом залетела летучая мышь, которая не могла найти выход из квартиры на четвертом этаже, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели, прибывшие на вызов, осторожно поймали в ванной комнате незваного ночного гостя и выпустили его на волю.
Фото: пресс-служба МЧС РК
В министерстве также дели ряд советов на случай, если к вам залетела летучая мышь:
- избегайте прямого контакта с ней;
- уведите детей и домашних питомцев в другое помещение;
- аккуратно поймайте ее защищенной от укусов рукой и выпустите на волю.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что с помощью дрона искали пастуха, заблудившегося в степи ЗКО.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript