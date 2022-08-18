Легендарному Уэйну Гретцки предъявили иск на 10 млн долларов из-за жвачки

Лучшему бомбардиру в истории НХЛ Уэйну Гретцки предъявлен иск на 10 млн долларов. Его обвиняют в ложных заявлениях о жевательной резинке для похудения, сообщает Zakon.kz.

По сообщению TMZ, истец утверждает, что создал натуральную жевательную резинку, используемую для контроля веса, и пригласил на роль пиар-менеджера жену Гретцки — Джанет. Сам хоккеист Гретцки и его супруга сообщали о том, что благодаря этой жвачке он сбросил 16 кг, в связи с этим акции компании резко возросли.

Фото: Instagram/waynegretzky

Но, вскоре Уэйн признался во лжи, из-за чего акции компании сильно упали, владелец потерял 10 млн долларов и теперь хочет возместить их от Гретцки.

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