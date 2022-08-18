Токаев посетит Сочи и Баку
Фото: akorda.kz
Акорда опубликовала план поездок президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на ближайшее время, передает Zakon.kz.
19 августа президент совершит рабочий визит в Сочи (Российская Федерация).
В рамках визита состоятся переговоры лидеров Казахстана и России, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.Пресс-служба президента РК
24 августа глава государства по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом посетит Баку.
В азербайджанской столице запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.Пресс-служба президента РК
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