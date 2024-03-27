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Токаев посетит Китай

Токаев посетит Китай, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 10:05 Фото: akorda.kz
Акорда опубликовала планы президента Касым-Жомарта Токаева на ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении отмечено, что 28-29 марта глава государства с рабочим визитом посетит Китайскую Народную Республику и примет участие в сессии Боаоского азиатского форума.

Кроме того, программа визита предусматривает ряд встреч президента Казахстана с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний.

Предыдущий визит Токаева в Китай состоялся 16 октября 2023 года. Тогда он находился с официальной поездкой в Поднебесной два дня.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан Китай
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