Казахстанец рассказал, как попал в нефтегазовую компанию в Австрии

Аскар Кожепьянов, Senior SAP Expert (старший эксперт SAP), курирующий глобальное развитие и поддержку модуля JVA (Joint Venture accounting) в компании OMV AG в Вене (Австрия), рассказал корреспонденту Zakon.kz свою историю успеха и дал советы молодым казахстанцам.

OMV AG – австрийская энергетическая компания со штаб-квартирой в Вене (Австрия), имеющая филиалы и совместные предприятия по всему миру, присутствует в Норвегии, ОАЭ, Тунисе, Ливии, странах ЕС.

В Казахстане сейчас компания не представлена. Зато Казахстан представлен в головном офисе этой компании в Вене. Здесь работает несколько человек из РК, но в IT-департаменте, кроме Аскара Кожапьянова, никого из наших соотечественников пока нет. Аскар здесь с января 2022 года, хотя уже летом 2021 года он знал, что будет работать в столице Австрии. Полгода ушло на подготовку документов и переезд в Австрию из России.

Аскар Кожапьянов родом из Рудного, его папа работал строителем, мама – секретарем. Еще в школе учитель немецкого языка Нариман Шаяхметов предлагал ему усиленно заниматься немецким языком и поехать на учебу в Германию, но Аскар отказался, заявив, что сейчас немецкий – не в моде, и он будет учить только английский. После окончания школы-гимназии для одаренных детей с гуманитарным уклоном поступил в Рудненский индустриальный институт на ректорский грант. Осуществить мечту – поступить в ведущие университеты Казахстана, что находятся в Алматы, не получилось из-за отсутствия необходимой для этого суммы денег. Во время учебы в университете в родном городе по специальности «Маркетинг» Аскар активно занимался общественной деятельностью в студенческих и молодежных организациях и не думал о переезде за границу.

В 2010 году от Наримана Шаяхметова, школьного учителя немецкого языка, Аскар, в тот момент студент третьего курса, получил информацию о том, что в Казахстане есть представительство одного австрийского фонда, который разыгрывает стипендии среди студентов Казахстана, активно участвующих в общественной жизни и имеющих отличные оценки по учебе.

В итоге наш герой оказался одним из 30 счастливчиков, кому присудили данную стипендию. Ее обладатели не только получали финансовую поддержку, но и участвовали во встречах с австрийскими политиками, депутатами, которые посещали Казахстан.

Именно с этого момента, благодаря Нариману Шаяхметову, у меня возник большой интерес к европейской культуре, странам Европы. Я начал понимать, что у меня слабый уровень английского языка, чтобы поддерживать общение, хотя в школе я изучал английский как основной иностранный и немецкий – как дополнительный. Я увидел других ребят из престижных вузов Казахстана, они были на голову выше меня по многим показателям. Я понял, что мне пора выходить из зоны комфорта. Там же я встретил свою будущую супругу Салтанат – она училась в КИМЭПе, и я тогда даже не мог подумать, что мы станем мужем и женой. Аскар Кожепьянов

В 2011 году наш герой окончил институт в Рудном, участвовал в олимпиаде по экономике в Москве, но потерпел неудачу. В Нур-Султане Аскар также не был успешен, не смог найти работу по специальности, так как не имел опыта работы. И когда появилась возможность пройти стажировку в IT-компании, Аскар Кожепьянов попытал удачу, начал самостоятельно изучать данную новую сферу – внедрение и поддержка систем класса ERP, в том числе немецкой системы SAP. Эти системы используются для ведения бухгалтерского учета, складского учета материалов и поставок.

По непонятным мне причинам стажировка не состоялась, но случилось, что эта возможность привела меня в сферу IT в будущем. Я сам по себе гуманитарий, хотя некоторые точные науки мне давались неплохо. На тот момент меня восхитило, как IT-отрасль позволяет создавать новые ценности, которые мы не всегда можем измерить или потрогать, дает толчок человечеству. Мне понравился инновационный характер этой отрасли. Аскар Кожепьянов

Не найдя работу в столице нашей Родины, наш герой разочаровался в себе, пришлось временно попрощаться со своими амбициями. Весной 2012 года Аскару позвонила преподаватель из Рудненского индустриального института Венера Зарубина и предложила ему снова попробовать свои силы в российской олимпиаде по экономике по специализации «Мировая экономика». Ко всеобщей радости и собственному удивлению Аскар занял на ней 1-е место среди 100 участников из СНГ, его пригласили в Высшую школу экономики в Москву на грант в магистратуру по мировой экономике.

Фото: предоставлено спикером

В столице России Аскар получил не только нужные знания, но и новый опыт общения с людьми, ему было интересно, хотя было не так легко, как в родном Рудненском вузе, приходилось экономить, подрабатывать. После первого курса Аскар подал заявку на участие в стажировке в одной российской компании по IT (системы класса SAP), которая оказывала услуги нефтегазовым компаниям.

Мне удалось пройти двухнедельное обучение, попасть на проект и получить должность ассистента-консультанта, по сути это стажер. В течение первого полугодия я получил степень консультанта среднего уровня, работал на проектах. Чувствовал себя комфортно в этой компании, но у меня были причины вернуться на родину после окончания магистратуры, и я приехал в Алматы, где работал в китайских нефтегазовых компаниях, подтянул технический английский язык. Аскар Кожепьянов

После Алматы Аскар получил предложение о работе в Атырау, где жила его избранница. В этом городе они с Салтанат сыграли свадьбу, также Аксар получил опыт работы с крупнейшими европейскими и американскими нефтегазовыми компаниями. В это время он подал резюме в австрийскую OMV, прошел четыре этапа интервью и был приглашен на финальное интервью в Вену, но оно было для Аскара неудачным.

В 2019 году Аскар и Салтанат с новорожденным сыном переехали в Москву, где наш герой получил предложение по работе.

Фото: Аскар Кожепьянов с женой

За три года он стал руководителем отдела, в его подчинении было 10 человек. Но приобретенная в вузе мечта о жизни и работе в странах ЕС не оставляла нашего героя. Находясь в Москве, Аскар снова попробовал подать резюме в OMV и со второй попытки ему удалось попасть в компанию мечты.

В Австрии достаточно хорошо защищается баланс работы и отдыха, компания тщательно следит за тем, чтобы человек, если и перерабатывал сверх нормы, то немного. Это позволяет сотрудникам тратить больше времени на отдых, семью, увлечения, что мне очень нравится. Аскар Кожепьянов

В свободное от работы время Аскар Кожепьянов изучает историю Наполеоновских войн, что позволяет ему находить общий язык со многими австрийскими коллегами, а также интересуется творчеством Толкиена («Властелин колец»), эти произведения литературы восхищают Аскара тем, как автор детально продумал всех персонажей своей Вселенной.

Что касается советов молодым соотечественникам, исходя из своего опыта, Аскар Кожепьянов выделил несколько важных пунктов, которые пригодятся всем, кто мечтает об успешной карьере: