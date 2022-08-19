Как не пострадать от последствий пыльной бури в Казахстане

Пыльные бури в Казахстане – явление нередкое. Редакция Zakon.kz узнала у врачей, как вести себя людям с различными хроническими заболеваниями во время такого неприятного, а порой и опасного атмосферного явления.

Специалисты метеорологической станции «Казгидромет» города Алматы объяснили, что пыльные бури образуются в основном в теплый период года, когда наблюдается погода без осадков. Формируются они в результате неустойчивости в атмосфере, а также во время прохождения фронтальных разделов и при усилении ветра.

Пыльная буря — перенос большого количества пыли или песка сильным ветром в приземном слое воздуха. При сильной пыльной буре перенос пыли и песка может наблюдаться на большие расстояния.

Согласно климатическому справочнику, пыльные бури наблюдаются почти на всей территории Казахстана. Количество дней с пыльными бурями увеличивается с севера на юг и уменьшается с запада на восток. РГП «Казгидромет»

В Казахстане чаще всего пыльные бури происходят в пустынных и полупустынных районах южной половины страны. А именно – в Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях. Охвачена ими бывает южная половина Атырауской, Актюбинской, Карагандинской и Улытауской областей, а также запад Алматинской и Жетысуской областей.

В среднем на территории республики пыльные бури наблюдаются от 10 до 35 дней в году. Наибольшее количество дней с пыльными бурями отмечается на юге Актюбинской области (метеостанция Шалкар) – 60,5 дней и на западе Алматинской области (метеостанция Баканас) – 55,2 дня.

Пылевые частицы не только переносят с собой широкий спектр загрязняющих веществ, спор, бактерий, грибков и аллергенов, способных раздражать дыхательные пути, но и вызвать или усилить такие заболевания, как бронхит, эмфизема, заболевания сердечно-сосудистой системы, раздражение кожи, различные инфекции, в том числе такой серьезной, как менингококковый менингит.

Специалисты разного профиля – аллерголог, офтальмолог и отоларинголог – поделились советами для жителей регионов, на территории которых часто происходит это астрономическое явление. Заведующая кафедрой аллергологии и клинической иммунологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, председатель правления РОО «Ассоциация аллергологов и клинических иммунологов», доктор медицинских наук, профессор Жанат Испаева рассказала о правилах поведения при пыльной буре людей, страдающих от аллергии, и таким хроническим заболеванием бронхов, как астма.

Необходимо свести к минимуму воздействие пыльных бурь на организм, так как чем дольше вы им подвергаетесь, тем сильнее возрастает вероятность формирования аллергических заболеваний и симптомов астмы. Между тем симптомы могут сохраняться в течение нескольких дней после пыльной бури. Жанат Испаева

Профессор отметила, что наибольшему риску проявления признаков астмы подвержены пожилые люди и дети. Таким пациентам нужно соблюдать строгие меры предосторожности: 1. Оставаться в помещении с закрытыми окнами, дверьми и вентиляционными отверстиями. 2. Оставаться в кондиционируемых помещениях и переключить его на «реоциркуляцию». 3. Принимать профилактические препараты, к которым относятся барьерные средства. А также следовать рекомендациям, назначенным врачом аллергологом по лечению аллергозаболеваний и астмы. По мнению врача, основные методы лечения включают усиление контроля над астмой, соблюдение режима терапии. Жанат Бахытовна добавила, что очень важно своевременно узнавать о резких изменениях погоды и постараться обезопасить себя заранее. Фото: pixabay В свою очередь офтальмолог, руководитель городского центра микрохирургии глаза и городской многопрофильной больницы №2 Сергей Кульбака рассказал о первой помощи, если во время пыльных бурь в глаз попало инородное тело. Врач предупредил, чего не следует делать при таких симптомах, как ощущение инородного предмета, дискомфорт, резь, чувство жжения в глазу, и что нужно знать, чтобы не навредить зрению. Если инородное тело попало в глаз, ни в коем случае нельзя глаз тереть рукой, необходимо поморгать: песчинки достаточно легко удаляются с помощью слезы. Если инородное тело не удаляется, можно попробовать промыть глаз проточной водой. Офтальмолог, руководитель городского центра микрохирургии глаза и городской многопрофильной больницы №2 Сергей Кульбака Сергей Александрович подчеркнул, что если в глазу и после этого остается чувство соринки, тогда нужно обратиться за помощью к специалисту. «Ни в коем случае не следует тереть глаз из-за большого риска травмирования роговицы, конъюнктивы, тем самым вызвать субконъюнктивальное кровоизлияние. Травмировав роговицу, можно получить поражение роговицы в виде эрозии, что значительно усугубит болевой синдром и приведет к возникновению воспалительного заболевания переднего отрезка глаза», – предупредил врач. Для того, чтобы подобной неприятности избежать во время пыльных бурь и сильного ветра, когда есть необходимость выйти на улицу, нужно обязательно учесть меры предосторожности: надеть солнцезащитные очки или закапать глаза увлажняющими каплями. Сергей Кульбака

Кроме того, в тех регионах, где часто случаются пыльные бури, не рекомендуется носить контактные линзы.

По мнению отоларинголога, тонкодисперсная пыль способствует преждевременной смерти от респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких и острых инфекционных заболеваний нижних дыхательных путей.