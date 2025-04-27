Спутник запечатлел крупнейшую пыльную бурю на Земле

Спутник GOES-18, принадлежащий Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA), получил уникальные кадры масштабной пыльной бури, сообщает Zakon.kz.

По данным Кооперативного института исследований атмосферы (CIRA), она накрыла Мексику и часть территории США. Порывы ветра достигали 93 км в час.

Фото: CIRA

Пыльная буря прокатилась по Нью-Мексико, юго-западной части Техаса и северу Мексики, снизив видимость до 400 метров.

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