Уроки вождения электросамокатов проведут в Алматы

Прошедшие обучение сдадут тест и получат промокод с бонусами и возможностью ездить на электросамокатах на скорости до 25 км/час. Для тех, кто не прошел обучение, скорость будет ограничена до 20 км/ч, сообщает Zakon.kz.

Правильному и безопасному использованию электросамоката в городской среде будут обучать всех желающих, достигших совершеннолетия. Обучать будут инструкторы компаний проката электросамокатов в рамках меморандума, подписанного с акиматом Алматы, сообщили в пресс-службе акимата.

Жителей научат правильно ездить и парковаться, а также расскажут о правилах дорожного движения для микромобильного транспорта.

Инструкторы разберут частые ошибки и нарушения, которые приводят к опасным ситуациям и ДТП.

Обучение будет проходить еженедельно, в разных местах города.

На этой неделе желающих будут ждать перед центральным входом в «Атакент», на пересечении ул. Тимирязева и Ауэзова. Уроки будут проходить 19 августа с 12:00 до 20:00, и 20 и 21 августа с 13:00 до 21:00.