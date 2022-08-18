Уроки вождения электросамокатов проведут в Алматы
Правильному и безопасному использованию электросамоката в городской среде будут обучать всех желающих, достигших совершеннолетия. Обучать будут инструкторы компаний проката электросамокатов в рамках меморандума, подписанного с акиматом Алматы, сообщили в пресс-службе акимата.
Жителей научат правильно ездить и парковаться, а также расскажут о правилах дорожного движения для микромобильного транспорта.
Инструкторы разберут частые ошибки и нарушения, которые приводят к опасным ситуациям и ДТП.
Обучение будет проходить еженедельно, в разных местах города.
На этой неделе желающих будут ждать перед центральным входом в «Атакент», на пересечении ул. Тимирязева и Ауэзова. Уроки будут проходить 19 августа с 12:00 до 20:00, и 20 и 21 августа с 13:00 до 21:00.