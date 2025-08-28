#АЭС в Казахстане
События

Полицейские Алматы встали на электросамокаты

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 17:14 Фото: Zakon.kz
В Алматы полицейские начали использовать электросамокаты, сообщает Zakon.kz.

28 августа 2025 года в городе прошел масштабный рейд по контролю за использованием электросамокатов. Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматы (ДП), на линию вместе с патрульными экипажами выехали 50 полицейских на самокатах шеринговых компаний.

"Такой формат позволяет мобильнее реагировать на нарушения, оперативно работать в местах массового скопления людей и в труднодоступных для автомобилей локациях, проводить профилактическую работу. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы сделать использование самокатов полицией постоянной практикой", – сообщили в ДП.

25 августа полиция Алматы сообщила, что современные электровелосипеды, которые могут развивать скорость до 40-45 км/ч и имеют мощность от 400 Вт, автоматически относятся к категории мопедов и подлежат регистрации.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
