Полицейские Алматы встали на электросамокаты

В Алматы полицейские начали использовать электросамокаты, сообщает Zakon.kz.

28 августа 2025 года в городе прошел масштабный рейд по контролю за использованием электросамокатов. Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматы (ДП), на линию вместе с патрульными экипажами выехали 50 полицейских на самокатах шеринговых компаний.

"Такой формат позволяет мобильнее реагировать на нарушения, оперативно работать в местах массового скопления людей и в труднодоступных для автомобилей локациях, проводить профилактическую работу. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы сделать использование самокатов полицией постоянной практикой", – сообщили в ДП.

25 августа полиция Алматы сообщила, что современные электровелосипеды, которые могут развивать скорость до 40-45 км/ч и имеют мощность от 400 Вт, автоматически относятся к категории мопедов и подлежат регистрации.