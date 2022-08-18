Спецоперация в пригороде Семея: задержаны студенты-закладчики
Фото: polisia.kz
В области Абай задержаны студенты, занимавшиеся закладкой синтетических наркотиков в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.
По подозрению в незаконном сбыте психотропных веществ задержаны трое студентов местных колледжей в возрасте 18 лет. Задержанные наркокурьеры получали заказы через telegram-каналы и интернет-сайты по продаже психотропных веществ.
Их работа заключалась в осуществлении закладок на территории города Семея. При проведении обысковых мероприятий у них обнаружены и изъяты расфасованные полиэтиленовые свертки в количестве 34 штук. Изъятое вещество – синтетический наркотик, а именно «Альфа-PVP», общий вес которого составил более 13 г, что является особо крупным весом. Пресс-служба МВД
В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 297 Уголовного кодекса РК.
Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания Управления полиции города Семея.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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