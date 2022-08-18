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Законодательство РК

Спецоперация в пригороде Семея: задержаны студенты-закладчики

задержаны студенты-закладчики Фото: polisia.kz
В​ области Абай задержаны студенты, занимавшиеся закладкой синтетических наркотиков в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По подозрению в незаконном сбыте психотропных веществ задержаны​ трое​ студентов местных колледжей​ в возрасте 18 лет. Задержанные​ наркокурьеры получали заказы через telegram-каналы и интернет-сайты по продаже​ психотропных веществ.​

Их работа заключалась в осуществлении​ закладок на территории города​ Семея.​ При проведении обысковых мероприятий у них обнаружены и изъяты​ расфасованные полиэтиленовые свертки​ в количестве 34 штук. Изъятое вещество – синтетический наркотик,​ а именно «Альфа-PVP», общий вес которого составил более 13 г, что является особо крупным весом. Пресс-служба МВД

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 297 Уголовного кодекса РК.

Все фигуранты​ водворены в изолятор временного содержания Управления полиции города Семея.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.​

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Область Абай Семей
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