Спецоперация прошла в Алматы: полиция задержала закладчика мефедрона

Полиция изъяла у 29-летнего жителя Алматы мефедрон. Задержанный признался, что занимается закладкой наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По данным ДП Алматы, во время обыска в машине подозреваемого обнаружили 12 закладок с мефедроном. Теперь оперативникам предстоит установить канал поставки наркотиков в Алматы. Пока что известно, что задержанный признался в том, что распространял закладки по мегаполису.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК РК "Незаконное хранение, перевозка, распространение (путем закладок) наркотических средств", задержан мужчина 1994 года рождения". Начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов

Накануне стало известно, что мефедрон сбывали в одном из ночных клубов Алматы. Полицейские задержали подозреваемого – 26–летнего уроженца Жамбылской области, у которого обнаружили синтетические наркотики.