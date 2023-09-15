Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Спецоперация прошла в Алматы: полиция задержала закладчика мефедрона

Спецоперацию по задержанию наркоторговца провели полицейские Алматы Фото: ДП Алматы
Полиция изъяла у 29-летнего жителя Алматы мефедрон. Задержанный признался, что занимается закладкой наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По данным ДП Алматы, во время обыска в машине подозреваемого обнаружили 12 закладок с мефедроном. Теперь оперативникам предстоит установить канал поставки наркотиков в Алматы. Пока что известно, что задержанный признался в том, что распространял закладки по мегаполису.  

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК РК "Незаконное хранение, перевозка, распространение (путем закладок) наркотических средств", задержан мужчина 1994 года рождения".  Начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов

Накануне стало известно, что мефедрон сбывали в одном из ночных клубов Алматы. Полицейские задержали подозреваемого – 26–летнего уроженца Жамбылской области, у которого обнаружили синтетические наркотики.

Читайте также

Лихач из Уральска за пять дней собрал штрафы на 1,5 млн тенге
Штрафы на 1,5 млн тенге собрал лихач из Уральска всего за пять дней
Украли и съели: дерзкую кражу 20 арбузов расследует полиция Абайской области
Украли и съели: дерзкую кражу 20 арбузов расследует полиция Абайской области
Спецоперация по задержанию квартирных воров прошла в Алматы
Спецоперация по задержанию квартирных воров прошла в Алматы
Жанель Абдрахманова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
Изменение исчисления ИПН, налоги
Как будут платить подоходный налог казахстанцы с 1 января 2025 года
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
дороги
В Алматы перекроют ряд улиц в связи с празднованием Дня города
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления