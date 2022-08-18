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Акмолинские врачи спасли ребенка со штырем в голове

В Акмолинской области врачи вытащили штырь из головы ребенка Фото: primeminister.kz
Ребенка оперировали челюстно-лицевой хирург, ЛОР-врач и нейрохирург. Глаз и мозг мальчика остались целыми, передает Zakon.kz.

В Акмолинской области врачи спасли ребенка, вытащив проткнувший голову штырь, сообщает 716.kz.

По словам руководителя Управления здравоохранения Акмолинской области Наримана Сыздыкова, после извлечения штыря глаз и мозг мальчика остались целыми, крупные сосуды не повреждены.

Профессионально сработала команда в составе челюстно-лицевого хирурга Д. Федорова, ЛОР-врача Г. Жунусовой и нейрохирурга Н. Искакова.

Мальчишка словно в рубашке родился! Сейчас он находится в палате пробуждения.Нариман Сыздыков

Мальчика доставили на карете скорой помощи из Щучинска, рассказали Sputnik Казахстан в многопрофильной Акмолинской областной детской больнице.

Со слов мамы, ребенок играл на футбольной площадке. Во время игры с ребятами в футбол случайно наткнулся на торчащий из забора штырь. Обрезав кусок штыря, его сразу привезли к нам. Пациент все время находился в сознании, адекватный. Здесь наши специалисты провели все необходимые обследования: главным образом, компьютерную томографию головного мозга с контрастированием. В общем, жизненно важные органы не были задеты. Руководитель больницы Сабыржан Сабыралиев

Главный врач детской больницы добавил, что летние каникулы – самый травмоопасный сезон. Дети резвятся, зачастую забывая об осторожности. Как результат – врачи борются за жизнь и здоровье маленьких пациентов с переломами, ожогами и другими травмами.

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