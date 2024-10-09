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Карагандинские врачи восстановили ребенку лицо и нос

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, анализы, сдача анализов, кровь, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 06:55 Фото: Zakon.kz
Врачи города Караганды восстановили ребенку кости лицевого скелета и носового комплекса, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства здравоохранения страны, ребенок после ДТП находился в отделении интенсивной терапии под контролем врачей реаниматологов. После стабилизации состояния было принято рискованное решение о проведении сложной операции в стенах Многопрофильной областной детской больницы с использованием титановых пластинок.

Операция, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 06:55

Фото: пресс-служба МЗ РК

Ранее детей в таком состоянии оперировали в столичных клиниках и Республиканских центрах, но благодаря мастерству карагандинских врачей операция прошла успешно и без осложнений. Маленького пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии.

"Дорогостоящая операция с использованием титановых пластин проведена бесплатно для пациента за счет средств социального медицинского страхования", – говорится в сообщении.

На днях корреспондент Zakon.kz рассказала, как трудовая династия врачей спасает сердца казахстанцев.

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