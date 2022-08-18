Специалисты объяснили, почему ноги могут неприятно пахнуть

Ноги одних людей могут не пахнуть вообще, а ноги других – иметь крайне неприятный запах. На появление запаха от ног влияют несколько факторов, сообщает Zakon.kz.

Специалисты перечислили возможные причины неприятного запаха ног.

Потливость. Ваши ноги могут неприятно пахнуть из-за того, что они потеют. Происходить это может в жару, когда вы носите закрытую обувь и пот не испаряется, а также из-за тревоги, эмоционального стресса, чрезмерного потоотделения (гипергидроз).

Бактерии и пот. Важно понимать, что сам по себе пот чаще всего не обладает запахом. Он появляется из-за бактерий, которые питаются потом.

Конкретно запах ног может быть связан с несколькими разновидностями бактерий. В результате их взаимодействия с потом образуются химические соединения. Самыми распространенными из них считаются изовалериановая кислота (придает ногам «сырный» запах) и пропионовая кислота (имеет кислый запах). Еще ноги начинают неприятно пахнуть из-за такого типа бактерий, как brevibacteria.

Носки, обувь и заболевания. Если вы носите носки и обувь, которая не дает поту испаряться, то это лишь усилит неприятный запах, исходящий от ног.

Также к появлению запаха может привести ямчатый кератолиз (бактериальная кожная инфекция), опоясывающий лишай, эпидермофития стопы (грибковая инфекция).

Чтобы избавиться от неприятного запаха, нужно помнить о нескольких правилах:

правильная гигиена ног и обувь. Ноги необходимо мыть с мылом, причем очищать все нужно и между пальцами. После того как вы помылись, тщательно вытрите ноги: это позволит предотвратить накопление бактерий и пота;

обувь в идеале нужно чередовать. То есть одну нужно стирать, а другую – носить, пока та сохнет;

необходимо регулярно стирать и сушить все, что вы надеваете на ноги. К примеру, носки. Это поможет избавиться от бактерий и пота;

известно, что бамбук отличается естественным противомикробным эффектом, то есть замедляет рост плесени и бактерий. Поэтому полезно для здоровья ног носить носки из этого материала.