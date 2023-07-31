Чиновник объяснил причину неприятного запаха в Атырау

Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев объяснил, почему в региональном центре в очередной раз стоит зловоние. По его словам, причина неприятного запаха – в поле испарения "Квадрат", которое сейчас очищают, сообщает Zakon.kz.

Жители Атырау жалуются в соцсетях на сильный неприятный запах, который чувствуется в городе уже несколько дней. Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев на своей странице в Facebook обратился к горожанам с разъяснениями.





По словам чиновника, чтобы определить источник зловония, компетентным госорганам поручили принять оперативные меры. Выяснилось, что причиной неприятного запаха стало поле испарения "Квадрат", которое сейчас очищают.

"Специалисты утверждают, что при северном и северо-западном ветре, который наблюдается в последние дни, город накрывался запахом из поля испарения "Квадрат". Причина увеличения запаха из "Квадрата" связана с работами по его очистке, которые активизировались в июле. В настоящее время по заказу акимата области из средств республиканского бюджета ведутся работы по очистке "Квадрата" и строительству новой канализационной очистной установки", – сообщил Жасулан Бисембиев.

Заместитель акима отметил, что сейчас многолетние загрязнения, накопленные в "Квадрате", выкапывают и складируют отдельно. Когда ветер дует в сторону Атырау, это доставляет горожанам существенные неудобства из-за сильного неприятного запаха. Представитель региональных властей попросил местных жителей отнестись к ситуации с пониманием и дождаться, когда проблему решат.

Это уже не первый случай, когда жители Атырау сообщают о сильном неприятном запахе в воздухе. В прошлый раз горожане жаловались на зловоние со стороны пруда-накопителя и промышленной зоны в конце марта.