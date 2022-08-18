Астанчанка узнала, что на ее болеющей дочке зарабатывают деньги

Мошенники все чаще прикидываются волонтерами по сбору средств на лечение тяжелобольных детей. Деньги просят в местах массового скопления людей: парках, торговых центрах и автобусах, передает Zakon.kz.

Анель Жумабаева в апреле открыла сбор средств на лечение своей дочери. В социальных сетях женщина столкнулась с большим количеством «сердобольных» людей: артистами, готовыми помочь в сборе за отдельную плату, а также с нечистыми на руку волонтерами, сообщает телеканал «Астана».

Один из них представился добровольцем и активно спрашивал согласие на сбор. А после отказа решил деньги все-таки собрать. Но не ребенку, а для личного обогащения.

Мы с семьей гуляли по парку, и к нам подошел парень. Сказал, что он волонтер, собирает деньги на лечение девочки, Жумабаевой Айнам. Мы так ошарашены были. Он называет фамилию и имя моей дочери. Потом у него спрашиваем, а вообще сколько поступает в день, тебе сколько поступает. Он говорит: «Ну, примерно платят, денежка поступает, около пятидесяти тысяч, 10% я забираю себе за работу. Жительница Нур-Султана Анель Жумабаева

Зачастую на такую «работу» идут несовершеннолетние. Ими движут несколько причин: от простой помощи людям и банального заработка до возможности совмещать деятельность с учебой в школе или университете. Журналистам телеканала удалось тайно поговорить с рекрутером, который занимается набором людей на такую работу.

Мы занимаемся свободным волонтерством. Оплачиваем за 15 шоколадов пять тысяч. Могу скинуть семью, все спросите. Это не фонд, это свободное волонтерство. График работы полностью свободный, но желательно в день продавать пятнадцать шоколадок. Рекрутер

При звонке упомянутой семье выяснилось, что волонтеры первыми нашли их. Помощи они не просили.

Я его не знаю, он мне написал один раз. Спросил, может ли мне помогать. Я ответил, что, конечно, можете. Просили документы, я сделал водяной штамп на документы, ему отправил. Он у меня попросил оригиналы или копии без водяных знаков. Отец одной из семей

Решить проблему незаконных волонтеров и ложных благотворительных органов мог бы закон о лжеблаготворительности, считает адвокат Жандос Туяков. Но пока в стране такого нет. Вот и процветает преступность, говорит эксперт.

Я считаю, что действительно необходимо рассмотреть вопрос о внедрении такой статьи. То есть, «Лжеблаготворительность». Такие дела должны возбуждаться не по заявлению потерпевших граждан, а по сигналу прокураторы, надзирающих органов. Такой закон каким-то образом сократит подобные преступления. Адвокат Жандос Туяков

По словам эксперта, люди в Казахстане не проверяют достоверность таких учреждений из-за менталитета. Гражданам главное дать пожертвование. К слову, благотворительные фонды в стране последние 10 лет не берут наличку. Используют банковские переводы для прозрачности сборов.