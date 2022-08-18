Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в четвертьфинал «Мастерса» в США

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала третью подряд победу на кортах американского Цинциннати, в одиночных соревнованиях WTA-1000, сообщает Zakon.kz.

За выход в дебютный четвертьфинал женского «Мастерса» казахстанская теннисистка переиграла 29-ю ракетку миру, американку Элисон Риске-Амритрай.

Это была их первая очная встреча на турнирах WTA-TOUR, которая завершилась успехом чемпионки «Уимблдона»-2022. Лучшая теннисистка Казахстана для своей победы потратила полтора часа игрового времени и два сета – 6:2, 6:4.

Теперь Елена Рыбакина в четвертьфинале встретится с победителем матча между первым номером мирового рейтинга Игой Швентек (Польша) и Мэдисон Киз (США).

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.