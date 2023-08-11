Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал "Мастерса" в Монреале
Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!
Игра завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Рыбакиной.
Встреча прошла на центральном корте арены "ИГА Стэдиум" и продлилась 1 час и 15 минут. Рыбакина два раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Стивенс нет эйсов, две двойные ошибки и столько же реализованных брейк-пойнтов из трех возможных.
В четвертом круге соревнований в Монреале Рыбакина сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (14-я ракетка мира). Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.