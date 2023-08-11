Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал "Мастерса" в Монреале

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела матч третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада). За выход в четвертьфинал наша спортсменка поспорила с представительницей США Слоан Стивенс, сообщает Zakon.kz.

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Игра завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Рыбакиной.

Встреча прошла на центральном корте арены "ИГА Стэдиум" и продлилась 1 час и 15 минут. Рыбакина два раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Стивенс нет эйсов, две двойные ошибки и столько же реализованных брейк-пойнтов из трех возможных.

В четвертом круге соревнований в Монреале Рыбакина сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (14-я ракетка мира). Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.