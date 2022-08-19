Два самолета столкнулись в США

Фото: Twitter/City of Watsonville

Cessna 195 упал на проезжую часть недалеко от межштатной автомагистрали в Эль-Кахоне в городе Уотсонвилле, штат Калифорния, рядом с аэропортом округа Сан-Диего, передает Zakon.kz.

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