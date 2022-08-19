Два самолета столкнулись в США
Фото: Twitter/City of Watsonville
Cessna 195 упал на проезжую часть недалеко от межштатной автомагистрали в Эль-Кахоне в городе Уотсонвилле, штат Калифорния, рядом с аэропортом округа Сан-Диего, передает Zakon.kz.
Известно, что один из небольших самолетов врезался в ангар на летном поле.
Экстренные службы выехали в муниципальный аэропорт Уотсонвилла после столкновения двух шедших на посадку самолетов. Сообщается о нескольких погибших, – цитируют «Известия» городские власти.
Уточняется, что пилот, получивший серьезные травмы, был доставлен в мемориальную больницу Шарпа. Врачи сообщили полицейским, что он выживет. Однако сколько точно людей получили травмы, пока не сообщается.
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