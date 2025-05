Самолет упал на территорию военного городка в США, есть жертвы

Как пишет ABC News, число жертв и получивших травмы может измениться, так как местные власти пока не знают, сколько человек находилось на борту самолета.

По словам чиновников, пять человек были доставлены в больницу с отравлением дымом, а шестой человек получил травмы, вылезая из окна. Еще двое получили незначительные травмы.

По данным Федерального управления гражданской авиации, небольшой частный самолет потерпел крушение за несколько секунд до приземления. Он протаранил несколько домов, произошел разлив авиационного топлива, в результате чего загорелось порядка 15 строений. Информации о причинах случившегося пока не приводится, однако известно о густом тумане в Сан-Диего в момент происшествия.

Отмечается, что из-за крушения на день были закрыты несколько начальных школ

🤔A Small Plane Crashed into a San Diego Neighborhood this Morning Amid Heavy Fog, Sparking Fires In 15 Homes and Vehicles.Several Blocks Evacuated pic.twitter.com/2b3t0oJNHK