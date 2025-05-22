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Мир

Самолет упал на территорию военного городка в США, есть жертвы

самолет упал на территорию военного городка в США, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 01:02 Фото: скриншот видео
В американском городе Сан-Диего небольшой самолет Cessna 550 упал на территорию военного городка. Известно о двух погибших, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ABC News, число жертв и получивших травмы может измениться, так как местные власти пока не знают, сколько человек находилось на борту самолета. 

"У нас восемь пострадавших и двое погибших, один из пострадавших был транспортирован в больницу", – сказал на пресс-конференции представитель городской пожарной службы Дэн Эдди.

По словам чиновников, пять человек были доставлены в больницу с отравлением дымом, а шестой человек получил травмы, вылезая из окна. Еще двое получили незначительные травмы.

По данным Федерального управления гражданской авиации, небольшой частный самолет потерпел крушение за несколько секунд до приземления. Он протаранил несколько домов, произошел разлив авиационного топлива, в результате чего загорелось порядка 15 строений. Информации о причинах случившегося пока не приводится, однако известно о густом тумане в Сан-Диего в момент происшествия.

Отмечается, что из-за крушения на день были закрыты несколько начальных школ

"Наш город будет поддерживать эти семьи, которые пострадали здесь. Они являются частью военного сообщества, которое составляет наш город", – заявил на пресс-конференции мэр Сан-Диего Тодд Глория.

Ранее сообщалось, что в Италии три самолета столкнулись в воздухе на авиашоу.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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