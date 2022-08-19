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Яблочный Спас отмечают православные христиане

фрукты Фото: pixabay
Для верующих это важный праздник, который сменяет летний цикл осенним, а также он совпадает с днем Преображения Господня, передает Zakon.kz.

В библии сказано, что 19 августа Иисус Христос явил миру свою божественную сущность. Сын Божий поднялся на гору Фавор, чтобы вознести молитву, и его лицо озарилось ярким светом, а одежда побелела. С тех пор православные считают этот день священным, и прикладывают усилия, чтобы преобразить свою жизнь и попросить прощения у Господа за совершенные грехи.

Яблочный Спас получил свое название благодаря созревающему к середине августа урожаю яблок. Это второй Спас. Первый (Медовый) приходится на начало поста – 14 августа. Он совпадает с праздником Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня.

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В этот день перед тем как вкусить яблоко его положено освятить.

Что нельзя делать во время праздника

  • В связи с постом нельзя употреблять молочные, мясные, яичные блюда (из разрешенных выделяют грибы, крупы, овощи, фрукты, мед, орехи, хлеб).

  • Следует воздержаться от путешествий, не ездить далеко от дома.

  • Рекомендуется уделять время молитве и послушанию.

  • Запрещалось работать в огороде.

  • Не стоит ругаться, ссориться, оскорблять других, конфликтовать, сплетничать, завидовать, обижаться и скучать.

  • Шить в праздник тоже не стоит.

Чтобы неудачи не преследовали семью в течение года, люди верили, что нужно было к празднику навести порядок в доме, но приветствовалось желание выполнять тяжелую работу.

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Елена Беляева
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