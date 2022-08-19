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Спецоперация в Усть-Каменогорске: задержана преступная группа

Спецоперация в Усть-Каменогорске Фото: ДП ВКО
Полицейские Восточно-Казахстанской области с привлечением спецподразделений НГ РК провели специальную операцию по пресечению преступной деятельности лиц, причастных к поставкам наркотиков на восток страны, сообщает Zakon.kz.
При попытке ввоза в Усть-Каменогорск особо крупной партии синтетических наркотиков – 3,5 тыс. разовых доз – был задержан 35-летний алматинец. В салоне его автомашины вместе с ним также находилась его супруга, которую он, по его словам, умышленно взял в дорогу с собой, чтобы не вызывать подозрение. Пресс-служба ДП ВКО

По информации ведомства, через некоторое время был задержан второй участник. У него было изъято 2 тыс. разовых доз.

задержана преступная группа

Фото: ДП ВКО

Также был задержан третий участник преступной группы – 24-летний актюбинец, у него было изъято 5 пластиковых емкостей с жидкостью, содержащей свыше 0,5 кг психотропного вещества «альфа-PVP».

Принятыми мерами был пресечен ввоз в областной центр порядка 8 тысяч разовых доз наркотиков, примерная стоимость которых на «черном рынке» составляет более 65 млн. тенге. Заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов

преступная группа задержана

Фото: ДП ВКО

В настоящее время все трое подозреваемых арестованы, их действия квалифицируются по статье 297 части 3 УК РК, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

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Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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