Спецоперация в Усть-Каменогорске: задержана преступная группа

Полицейские Восточно-Казахстанской области с привлечением спецподразделений НГ РК провели специальную операцию по пресечению преступной деятельности лиц, причастных к поставкам наркотиков на восток страны, сообщает Zakon.kz.

При попытке ввоза в Усть-Каменогорск особо крупной партии синтетических наркотиков – 3,5 тыс. разовых доз – был задержан 35-летний алматинец. В салоне его автомашины вместе с ним также находилась его супруга, которую он, по его словам, умышленно взял в дорогу с собой, чтобы не вызывать подозрение. Пресс-служба ДП ВКО

По информации ведомства, через некоторое время был задержан второй участник. У него было изъято 2 тыс. разовых доз.

Фото: ДП ВКО

Также был задержан третий участник преступной группы – 24-летний актюбинец, у него было изъято 5 пластиковых емкостей с жидкостью, содержащей свыше 0,5 кг психотропного вещества «альфа-PVP».

Принятыми мерами был пресечен ввоз в областной центр порядка 8 тысяч разовых доз наркотиков, примерная стоимость которых на «черном рынке» составляет более 65 млн. тенге. Заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов

Фото: ДП ВКО

В настоящее время все трое подозреваемых арестованы, их действия квалифицируются по статье 297 части 3 УК РК, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.