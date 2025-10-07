Спецоперация в Шымкенте: задержаны иностранцы и казахстанцы

В Шымкенте сотрудники Департамента полиции (ДП) и спецподразделения МВД РК "Арлан" провели операцию, в ходе которой провели задержания, в том числе иностранцев, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 7 октября 2025 года поделились в пресс-службе городского ДП:

"Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности задержали двух иностранных граждан, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков на территории города. В ходе обыска арендованного автомобиля было обнаружено и изъято 22 расфасованных пакетика с психотропным веществом мефедроном, готовых к сбыту. Дополнительно в тайниках, заранее подготовленных злоумышленниками, было найдено еще 46 аналогичных свертков".

Уточняется, что общий вес изъятых запрещенных веществ превысил 200 гр.

Также в ходе оперативных мероприятий был задержан 20-летний житель Туркестанской области.

"При нем обнаружено около 70 гр. мефедрона, спрятанных в куртке с целью последующего сбыта". Пресс-служба ДП Шымкента

Кроме того, в сентябре был задержан местный житель, уличенный в распространении психотропных веществ в особо крупном размере.

"Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. По фактам начато досудебное расследование". Пресс-служба ДП Шымкента

В полиции напомнили: за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов предусмотрена строгая уголовная ответственность.

