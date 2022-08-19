Как справиться с лунатизмом – советы экспертов

По статистике, около 2,5% взрослых людей в мире иногда ходят в сне, не просыпаясь. У детей такие случаи фиксируются чаще. Что такое лунатизм и как его лечить, узнал корреспондент Zakon.kz.

Врачи настаивают: хождение во сне, или лунатизм, не является бессонницей и считается отдельным видом нервного расстройства.

Научное название лунатизма – сомнамбулизм (от лат. Somnus – сон и Аmbulare – ходить, гулять), а вторым «народным» синонимом данного состояния является «снохождение».

Генеральный директор РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» МЗ РК Куаныш Алтынбеков отметил, что чаще лунатизмом страдают дети, особенно мальчики. Специалист связывает это с функциональной незрелостью центральной нервной системы.

Дети от природы эмоциональны, впечатлительны, а нагрузки на нервную систему сегодня настолько велики, что, впитывая новую информацию днем, мозг продолжает активную работу и ночью, в период сна ребенка. Способствуют возникновению снохождения вечерние ссоры ребенка с членами семьи, переживания по поводу ссоры родителей, активные игры, игры на компьютере, просмотр мультфильмов или телепередач перед сном: под воздействием этих факторов утомленная к вечеру нервная система возбуждается и не успевает успокоиться ко сну. Другими факторами риска развития лунатизма у детей являются: высокая температура в период болезни, мигрень, эпилепсия. Специалист по психиатрии Куаныш Алтынбеков

У взрослых сомнамбулизм развивается гораздо реже и, как правило, носит вторичный характер. Врач-невропатолог городской поликлиники №21 Гульназ Касымбекова пояснила, что лунатизм вредит человеческому организму, поэтому его надо лечить. Опасность заключается только в том, что в таком состоянии люди могут навредить себе и окружающим.

Перед сном лучше немного прогуляться на свежем воздухе, не употреблять алкогольные напитки, отказаться от употребления слишком калорийной пищи. Лечение лунатизма у взрослых и у маленьких детей также предполагает беседы с психологом. Это состояние можно вылечить, главное – вовремя принять соответствующие меры. Антидепрессанты, методы релаксации, снижение сна с помощью психотерапии используются для лунатизма, вызванного депрессией, стрессом и усталостью. Невропатолог Гульназ Касымбекова

Чтобы избежать этой разновидности нервного расстройства, важно утилизировать стресс и избегать сильного эмоционального восприятия разных проблемных жизненных ситуаций.