Осторожно, окна: в Казахстане участились случаи падения детей с опасной высоты

Все как по жуткому сценарию: на улице потеплело, жильцы открывают окна и из них чаще стали выпадать дети. К сожалению, такие случаи приводят не только к травматизму, но и к летальному исходу. Корреспондент Zakon.kz побеседовал с экспертами и узнал, как обезопасить свое чадо.

Алматинка Нурила Султан живет в жилом комплексе на 12-м этаже. Она рассказала, что недавно у ее соседки шестилетняя дочь упала со второго этажа. Благо осталась жива, но получила серьезные травмы: сломала руку и повредила бедро. Теперь женщина опасается за своих детей.

"У меня двое сыновей: трех и пяти лет. Оба хулигана, постоянно залезают на подоконники, тумбочки, бегают, прыгают. Как узнала о случившемся, забеспокоилась за своих детей. Соседка говорит, ее дочь наклонилась посмотреть, кто звонит в домофон, не удержала равновесие и упала. Хорошо прямо в палисадник – мягко приземлилась, рядом асфальтированный тротуар, она его миновала. Она мне посоветовала заставить окна горшками цветов, чтобы туда мальчишки не лезли. Ведь постоянно с закрытыми форточками сидеть дома тоже невозможно", – говорит женщина.

По подсчетам Министерства здравоохранения РК, в 2021 году зафиксировано 260 случаев выпадения детей из окон, для 28 из которых он стал роковым. В прошлом году количество несчастных случаев снизилось до 244, из них 20 пострадавших получили тяжелые травмы. Все эти данные зафиксированы скорой медицинской помощью в графе "падение с высоты".

Фото: ДЧС Алматы

Заведующий отделением приемного покоя многопрофильной городской детской больницы №2 Астаны Баймахан Садуов озвучил последние цифры. По ним видно, что проблема остается актуальной по сей день.

"Случаев падения из окон и балконов – очень много. Только в нашей больнице в этом году за последние четыре месяца зафиксировано 13. В прошлом году 31 ребенок выпал из окна, 15 – из этажей. Чаще всего поступают дети от двух до шести лет. На это главные причины: маленькие не совсем все понимают, у них отсутствует страх и превалирует любознательность, как интерес, что происходит на улице". Баймахан Садуов

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Травмы дети получают самые разные: от ушибов до переломов. Кто-то легко отделывается, другие остаются инвалидам на всю жизнь, а некоторые умирают.

"Бывает, что детям очень сильно везет, они получают ушиб мягких тканей. На моем опыте было падение с 13-го этажа. Этот ребенок жив и здоров. Продолжает наблюдаться у врачей, все нормально. Он родился в рубашке. А есть, кто на смерть разбивается после падения со второго или третьего этажей. Но в основном пострадавшие поступают с черепно-мозговой травмой, переломами костей конечностей, разрывами органов. Сначала ребенок находится в реанимационном отделении под наблюдением хирургов, травматологов, реаниматологов и профильных специалистов. Далее лечение он получает в зависимости от состояния здоровья. Тяжелые травмы могут беспокоить всю жизнь. Но выздороветь всегда есть шанс, детский организм быстро восстанавливается. Иногда смотришь, думаешь, что все, а нет, он быстро встает на ноги", – делится детский травматолог.

Один из примеров приводит и ДЧС Алматы. 8 апреля в микрорайоне Бурундай в гостинице "Автобаза" выпал из окна второго этажа годовалый малыш. Оказалось, что он находился в гостях вместе с мамой.

"Ребенок был госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу №2 в отделение реанимации. Получил диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, тупая травма живота и закрытый перелом предплечья". ДЧС Алматы

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Чтобы обезопасить своего ребенка, спасатели посоветовали устанавливать на окна ограничители, не позволяющие их распахнуть. К примеру, с тросиком. Такая конструкция подходит для пластиковых, деревянных и алюминиевых раздвижных вариантов. Открытие окна в режиме проветривания не требует разблокировки механизма, а трос обеспечивает безопасность зазора. Они являются простыми, надежными и безопасными устройствами.

Фото: ДЧС Алматы

Также поможет гребенка. Она представляет собой металлический или пластиковый фиксатор закругленной или прямоугольной формы, который монтируется под оконной ручкой. Гребенку прикрепляют на неподвижную часть рамы, и в зависимости от конструкции она может подниматься и опускаться. Ее преимущество в том, что после установки окно можно открыть лишь на семь сантиметров.

Фото: ДЧС Алматы

Нередко очевидцы снимают на видео, как дети сидят или играют на подоконниках. Этот случай произошел в начале мая в Актобе. В местном ДП сообщили, что к ним поступил вызов о том, что шестилетний ребенок играет, сидя на открытом балконе третьего этажа. Мальчик свесил ноги и не обращал никакого внимания на высоту. Позже он вернулся в квартиру. Прибывшие на место стражи порядка провели с ним и его родителями профилактическую беседу.

"Каждый год летом открывается печальная статистика: из открытых окон высотных этажей выпадают дети, в результате травмируются, некоторые из них – с летальным исходом. Это часто происходит, когда взрослые оставляют окна и балконы открытыми днем и ночью. В зоне особого риска дети до пяти лет, которые от природы любопытны, но еще не умеют распознавать опасность. Для профилактики наши сотрудники проводят поквартирные обходы. Уже роздано 120 информационных брошюр. Работа в этом направлении продолжается". ДЧС Алматы

Фото: ДЧС Алматы

Психолог, гештальт-терапевт Артур Жумашев считает, что подобных случаев можно избежать, если внимательно следить за ребенком. Он пояснил, что дети в раннем возрасте очень любознательны и активны. Они не понимают, к примеру, что такое розетка, открытое окно, горячая плита, острые предметы, что они могут стать причинами опасной травмы и даже смерти.

"Дети исследуют мир и знакомятся с ним. Для ребенка все, что его окружает, представляет интерес. Подоконники не исключение. Однако дети еще не осознают, что представляет опасность их здоровью и жизни. Поэтому ответственность за познание ребенком окружающей среды полностью на родителях. Сказать ему: "Нет, сюда нельзя!", и ждать, что он послушается, – бесполезно. Мозг человека в среднем развивается до 25 лет, а к 30 достигает максимальной массы. Поэтому не все функции психики развиты, к ним же относятся предусмотрительность, внимательность и осторожность". Артур Жумашев

Артур Жумашев дал несколько важных советов для родителей: