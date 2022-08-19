Школьные каникулы: как будут отдыхать дети в новом учебном году

В Казахстане на две недели продлили сроки учебного года. Школьникам сократили каникулы, сообщает Zakon.kz.

Новый 2022-2023 учебный год по традиции начнется 1 сентября.

Продолжительность учебного года в 1 классах составит 35 учебных недель, во 2-11 (12) классах – 36 учебных недель.

Каникулы в течение учебного года:

В 1–11 (12) классах:

осенние – 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно);

зимние – 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно);

весенние – 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно).

В 1-х классах установлены дополнительные каникулы – 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно).

Фото: Zakon.kz

Ранее продолжительность учебного года в 1 классах составляла 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах – 34 учебные недели.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.