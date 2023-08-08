Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как казахстанцы относятся к продлению учебного года - опрос

опрос о продлении учебного года для школьников в Казахстане Фото: primeminister.kz
Учебный год для школьников в Казахстане продлили на две недели. С 29 июля прошло независимое исследование об отношении казахстанцев к продлению учебного года до 31 мая, сообщает Zakon.kz.

Опрос организовали 12 общественных организаций. Участие в нем приняли почти 50 тыс. респондентов из числа родителей (63,6%), педагогов (30,8%) и других заинтересованных групп (5,6%). 

Среди возможных проблем при продлении, по мнению участников опроса – неблагоприятные погодные условия. Так ответили 62,8% опрошенных. Высказывались также убеждения о снижении мотивации учащихся (59,5%), неподготовленности учебных программ и материалов (41,2%), рисках для здоровья детей (25,5%), неадекватности материальной базы школ (20,6%). 

Вместе с тем на вопрос о необходимости проведения дополнительных исследований для эффективного осуществления плана продления учебного года в отечественных школах большинство ответили отрицательно (53%). 26% поддержали инициативу, 21% затруднились с ответом.

В 2022 году учебный год в Казахстане продлили на две недели. Изменения в образовательной сфере вызвали бурное обсуждение среди казахстанцев. 30 мая 2023 года в пресс-службе Министерства просвещения Zakon.kz рассказали об обращениях с просьбами о пересмотре сроков окончания учебного года.

Читайте также

В Талдыкоргане после купания на городском пляже люди покрылись сыпью

В Казахстане планируют провести инвентаризацию футбольных объектов

Космос, Ұран, Океана: какие необычные имена дают детям в Казахстане

Ирина Мишура
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Астане, Алматы, Шымкенте и 16 регионах страны объявили штормовое предупреждение
В Астане, Алматы, Шымкенте и 16 регионах страны объявили штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа
Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления