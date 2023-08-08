Как казахстанцы относятся к продлению учебного года - опрос

Учебный год для школьников в Казахстане продлили на две недели. С 29 июля прошло независимое исследование об отношении казахстанцев к продлению учебного года до 31 мая, сообщает Zakon.kz.

Опрос организовали 12 общественных организаций. Участие в нем приняли почти 50 тыс. респондентов из числа родителей (63,6%), педагогов (30,8%) и других заинтересованных групп (5,6%).



Среди возможных проблем при продлении, по мнению участников опроса – неблагоприятные погодные условия. Так ответили 62,8% опрошенных. Высказывались также убеждения о снижении мотивации учащихся (59,5%), неподготовленности учебных программ и материалов (41,2%), рисках для здоровья детей (25,5%), неадекватности материальной базы школ (20,6%).

Вместе с тем на вопрос о необходимости проведения дополнительных исследований для эффективного осуществления плана продления учебного года в отечественных школах большинство ответили отрицательно (53%). 26% поддержали инициативу, 21% затруднились с ответом.

В 2022 году учебный год в Казахстане продлили на две недели. Изменения в образовательной сфере вызвали бурное обсуждение среди казахстанцев. 30 мая 2023 года в пресс-службе Министерства просвещения Zakon.kz рассказали об обращениях с просьбами о пересмотре сроков окончания учебного года.