Они хотят хайпа и не дают работать школе – глава отдела образования Талгарского района о скандале

Руководитель отдела образования Талгарского района Карлыга Садвакасова рассказала, каких учителей не хватает в школах, ответила на публикации в соцсетях о новой школе на 1200 мест и обвинении в коррупции.

Редакция газеты «Талғар ауданы» еще в начале августа готовилась к традиционному интервью в связи с новым учебным годом с руководителем отдела образования Талгарского района Карлыгой Садвакасовой. Обычно каждый год говорится об одном и том же: готовы ли школы к 1 сентября? Но в этот раз беседа получилась очень интересной, так как говорили о скандале вокруг новой школы.

В интервью руководитель отдела образования Талгарского района подробно рассказала о состоянии новой школы-гимназии №25 и ответила на обвинения блогеров в коррупции.

Кроме того, в этой статье вы узнаете, откуда и как могут получить помощь родители в связи с новым учебным годом, как решается вопрос со школьными автобусами, учителей каких предметов ждут на работу и про «уличный туалет за 3 миллиарда».

Напомним, новое учебное заведение оказалось в центре внимания СМИ после публикации в социальных сетях. «Вздувшиеся от сырости потолки, сыпется отделка, сырость и трещины в стенах. Спортивные площадки в грязи», – раскритиковал блогер и в конце написал, что это полный провал работы акимата района.

Разговор начали сразу с критики новой школы. Карлыга Садвакасова отметила, что заказчиком строительства школы является Управление строительства Алматинской области, а не районный акимат, как утверждается в скандальной публикации. Кроме того, стало известно, что школа еще не находится на балансе района. Заказчик ее передаст на баланс Управления образования Алматинской области.

Строительство контролировало областное управление. Так как объект находится на территории Талгарского рай­о­на, аким района со своей стороны вел параллельный контроль. Посещал строительство, но заказчиком район не выступал. Поэтому полагать, что районный акимат имел отношение к финансам строительства школы, ошибочно. Руководитель отдела образования Талгарского района Карлыга Садвакасова

По ее словам, «фотографии, которые выложены в публикации, сделаны с разных позиций в одном помещении, а написали, как будто сыпется вся школа».

Это не так! 10 августа 2022 года на первом этаже в санузле раздевалки для мальчиков произошел прорыв трубы. Из-за отсутствия постоянной эксплуатации произошло окисление резьбовых соединений хозяйственно-питьевой воды. Было залито помещение всей раздевалки для мальчиков, тем самым ослаблено основание пола, что привело к образованию трещины в перегородке, которая не является несущей конструкцией. За счет застройщика произведен демонтаж. В данный момент идут монтажные работы. Они завершатся до 25 августа. Заново проведут коммуникацию, комната будет восстановлена в прежнем виде. Мы были в курсе этого. Бригада уже была сформирована, подрядчики должны были приступить к работе 14-15 августа, а нашумевшая публикация вышла 13 августа, – выразила свое негодование руководитель.

По словам руководителя отдела образования, вздувшиеся от сырости потолки в актовом зале – это последствия сильного ливня, который обрушился на город 11 мая 2022 года.

Мощные дожди прошли в тот день. К сожалению, все последствия не выявляются в один день. Крыша в актовом зале дала течь и в седьмом блоке пострадала одна стена с изображением Ы. Алтынсарина. Все заактировано. После того, как пострадало изображение на стене, подрядчик полностью поменял крышу в седьмом блоке. Что касается стены, эта работа уже наполовину сделана, осталось только закрасить, восстановить краску. Кровлю в актовом зале восстановили сразу после дождя, только не успели поменять потолочный материал. Но на сегодняшний день проблема полностью решена. Карлыга Садвакасова

О последствиях сильного ливня, из-за которого пострадала новая школа в Талгаре, рассказали и генподрядчики. По их словам, из-за обильных осадков в тот день был произведен сброс воды из накопительного резервуара. Как сообщили в BI Global, жидкий грязевой поток прошелся по территории школы, вода подтопила подвалы и нанесла ущерб спортивным и игровым площадкам, затопила колодцы. Данные кадры были сняты рабочими. На них видно, что подвал полностью затоплен. Рабочий передвигается по заполненному водой техническому помещению. Тогда и пострадала кровля одного из блоков, где расположен актовый зал.

В результате образовались потеки на потолке актового зала. В настоящее время устранены слабые места кровли путем герметизации и произведена замена покрытия подвесного потолка. На первом этапе прочищены колодцы и подвалы школы. На втором этапе были проведены работы по очистке от грязи спортивных и игровых площадок и дорог на территории школы, – прокомментировали в строительной компании BI Global.

Школа сдана в эксплуатацию в декабре 2021 года. По словам Карлыги Садвакасовой, до конца 2023 года школа на обслуживании строительной компании, то есть имеется гарантийный срок.

– Одно могу сказать, что это специально было сделано, чтобы вокруг этой школы шум поднять. Этим людям выяснять детали, разбираться неинтересно. Просто надо было раздуть, поднять тему. На самом деле это отвлекло нас от многих дел, например, на ноги подняли министерство, Управление образования. Люди сколько дел своих оставили, приехали. На самом деле обо всем этом мы были в курсе. Работы были запланированы. То есть для нас никто Америку не открыл. Это вдруг не выявилось благодаря этим людям. Не поймешь людей сейчас, за счет шумихи лайки собирают, деньги зарабатывают, просмотры, просто такая заинтересованность. По сути, их эта школа в принципе не интересует. Просто тема важна была. Не имеет значения, то ли больница, то ли школа, то ли туалет. Наша школа действительно не имеет аналогов в области. В Талдыкоргане, в бывшем областном центре, нет такой школы. Люди, которые приезжали оттуда, говорили: «Действительно большая школа. Здесь все предусмотрено. В будущем это сколько радости принесет детям, родителям!» После скандальной публикации здесь были представители министерства, Управления образования, сколько родителей снимали на камеру, прошлись по территории, внутри школы, снаружи прошлись, все довольны. В любом строительстве могут быть дефекты, причем устранимые. Это не говорит об аварийности. До 25 августа все устранят и работа пойдет в штатном режиме. Школа будет функционировать.

Фото: администрация школы №25

– Прокомментируйте, пожалуйста, также нашумевшую публикацию в соцсетях об «уличном туалете за 3 миллиарда».

– На самом деле само строительство школы стоило столько. Наружный туалет был заложен в проекте. Проектно-сметная документация прошла госэкспертизу в 2017 году. На тот момент документа о том, что не должно быть наружных туалетов, не было. Внутри школы имеется 42 туалета. Общее количество унитазов – 106, то есть здесь предусмотрены внутренние туалеты как для мальчиков, так и для девочек и для персонала, учителей. Наружным туалетом мы не пользуемся до тех пор, пока не отключат воду. Бывают случаи отключения воды. Представьте, что может быть, допустим, внутренние туалеты час не будут работать: все 1200 детей сходят в туалет, а там воды нет. Поэтому наружные туалеты нужны на случай аварийного отключения воды.

– Как насчет обратной связи с общественностью? Она у вас налажена?

– Хотелось бы сказать: если у кого-то вопрос возник, этот человек имеет возможность обратиться напрямую ко мне, позвонить на сотовый телефон. Мои номера выложены на наших страницах как в Instagram, так и в Facebook. Они могут задать любые вопросы: качество строительства, вопросы обучения или получения материальной помощи в связи с началом учебного года, вопросы, касающиеся «Всеобуча», обеспечения учебниками. Мы всегда открыты! Было бы очень человечно, если бы не просто взяли и опубликовали, а сначала разобрались. Лайки можно всегда заработать. Мы были бы благодарны таким людям. Когда человек действительно своим вопросом помогает нам вовремя выявить, устранить – это очень здорово!

– 1 сентября новая школа откроет двери?

– Откроет. На сегодняшний день мы уже набор делаем. Единственное, по языку осталось уточнить. Будет подан конкурс на формирование контингента учителей. Согласно приказу министра просвещения №57, учителя будут приниматься на конкурсной основе. Нужно сказать, что сейчас в юстиции зарегистрировано постановление о том, чтобы запустить автобусы по городу Талгару. Мы со своей стороны заказали уже онлайн-карточки в количестве 5203 штук. Если увеличится количество претендентов на онлайн-карточку, мы дополнительно подадим заявку. Автобусный парк «Тулпар Экспресс» в курсе. Дети могут на льготной основе 50% ездить по городу на автобусе.

Фото: администрация школы №25

– А кто станет директором новой школы?

– Директор будет определятся на конкурсной основе.

– Сколько претендентов, уже известно?

– Не могу сказать, так как конкурс еще не объявлен. Сейчас идут процедуры по регистрации школы. Все претенденты в курсе, мы их предупредили. Они ждут, когда школа будет видна на электронной бирже труда. Они могут сами зарегистрироваться и загрузить документы для участия.

– Опыт работы играет роль?

– Конечно, играет. Там определенные баллы. Чем больше баллов, профессионализма, тем больше вероятность того, что этот человек будет давать качественные знания.

– Как решается вопрос трехсменного обучения?

– Прошлый учебный год мы завершили в количестве семи трехсменных школ. Одна школа снимается с трехсменки – это СШ №1, остается шесть школ. Есть риск перехода еще двух школ – это школы в селах Гульдала и Киши Байсерке. Под угрозой стоят еще 12 школ, то есть из 43 действующих школ 19 претендуют на трехсменку. Из них восемь будут работать в трехсменном режиме. В прошлом году мы начали учебный год и было детей 47 160, завершили – 47 493. Каждый год увеличивается количество детей от 2,5 до 3 тыс. В этому году около 50 тыс. детей начнут учебный год. Мы планировали, что в первый класс примем 4642 ребенка, а перевалило за 5 тыс. Чем больше детей, тем больше вероятность перехода на трехсменное обучение. Сколько выпускаем 11 классов, 3-4 раза больше набираем, не считая нулевые классы. С завершением строительства №25 школы в городе вопрос решится, но можно построить еще две школы. Самое время взяться за этот вопрос. Тем более Талгарский район привлекательный, так как находится рядом с Алматы. Очень много родителей, которые работают в Алматы, а обучают детей в Талгаре.

– В связи с увеличением количества детей, есть ли проблема нехватки учителей?

– Нехватка учителей у нас была и остается в русских классах. Мы подали заявку на 133 учителя. Работает программа по привлечению лучших учителей из других регионов. Конкурсы идут. Мы не ждем результатов конкурса, сами параллель­но принимаем. Нам нужны учителя русского языка и литературы начальных русских классов. Есть потребность в русских классах по предметам химии, математики. По казахским классам у нас проблем нет. Есть проблема профицита: учителя казахского языка и литературы, физкультуры.

– Какой вопрос чаще всего задают родители?

– У нас очень много нуждающихся, а выделенные денежные средства ограниченные: всего 3% от общего бюджета. Буквально поступают 20 вопросов, из них 80% это по фонду «Всеобуча». На эти вопросы мы всегда готовы ответить.

– Благодарим за интервью!