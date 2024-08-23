Ряд проектов по модернизации объектов образования реализуется в районе Акмолинской области

К новому учебному году отремонтировали несколько школ и детских садов в Жаркаинском районе. Подробнее рассказали в отделе образования.

"В рамках проекта "Ауыл-ел бесігі" произведена модернизация в нескольких школах района. Завершился капитальный ремонт кровли основной школы имени Абая села Пригородное, подрядчиками выступили товарищества с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс" и ТОО "PremierExpert". На сегодня школа готова к новому учебному году, работы выполнены на 100%. К тому же завершается капремонт здания основной школы села Гастелло, сделано выравнивание стен, стяжка полов в кабинетах 1-2 этажей, кладка плит пола на 2 этаже, лестничный марш и фасад здания. На сегодняшний день демонтаж пола произведен на 100%, завершились работы по монтажу лестниц, выполнен демонтаж стен и обновление фасада здания, проделано порядка 70% работ, планируем завершить ремонт до конца августа". Руководитель отдела образования Жаркаинского района Гульшат Нурпеисова

По информации спикера, модернизируют не только школы, но и объекты дошкольного образования. Сообщается, что отремонтирован ясли-сад "Шанырак", выполнено благоустройство территории, установка забора, укладка брусчатки и асфальта, приведены в порядок подъездные дороги, эстетическому виду придали свежий образ, сделав декоративное оформление площадки садика. Также полностью завершен текущий ремонт ясли-сада Балдырган, произведен монтаж пожарных выходов и лестниц, установлены в эвакуационные выходы двери, монтаж кровли и заливка отмостки.

В регионе продолжается работа по восстановлению последствий паводка, все социально значимые объекты были приведены в порядок после наводнения.

"Ведется комплексная работа, направленная на ликвидацию ущерба паводков. В основной школе имени Абая села Пригородное проводится текущий ремонт, произведен монтаж окон, на 100% обновили полы, полностью выровняли стены, во всех кабинетах заменили двери, отремонтировали системы отопления и электричества. На сегодня работы произведены на 93%", — сообщили в отделе образования Жаркаинского района.

Отмечается, что объекты образования региона ведут активную подготовку к отопительному сезону 2024-2025 года. Намечено приобрести оборудование для котельных.

"Запланировано приобрести блочно-модульные котельные для средних школ сел Отрадное и Пятигорское. Котлы будут куплены для школ сел Шоиндыколь, Кенское и Ушкарасу. Завершили текущий ремонт системы отопления средней школы села Валиханово. Приобретено 3200 тонн угля в сельские школы имени Н. Островского и среднюю школу имени Н. Крупской. К тому же в школе имени Абая подключена отопительная система в ходе капремонта. В целом, по району приобретены новые циркуляционные насосы. Подготовка к новому учебному году проводится комплексная, не остается без внимания безопасность учащихся, на данный момент в школах района установлены 296 камер видеонаблюдения в том числе внутренних – 145 и 91 наружных. Порядка 40 камер имеются в детских садах. В целом, к центральному оперативному управлению подсоединено 114 камер, во всех школах установлены тревожные кнопки". Руководитель отдела образования Гульшат Кабиболловна

Как проинформировали в ведомстве, на сегодня в районе модернизировано порядка 10 школ, в 2022 году отремонтировали школы сел Отрадное, Валиханова и Пятигорск. В прошлом году капремонт сделали в школах сел Гастелло, Отрадное и Костычево. Также капремонт здания произведен в ясли-саде Шаңырақ.