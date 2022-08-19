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Операцию по спасению мальков провели в Маркакольском заповеднике

рыбы, заповедник Фото: pixabay
Жительница села Урунхайка заметила небольшой водоем или лужу. В одном из ответвлений русла реки Солонная, которое во время полноводья было с водой, а теперь пересохло, в небольшой луже без притока воды остались мальки, передает Zakon.kz.
Сотрудники отдела науки и зам. по хозяйственной части Маркакольского заповедника путем вылова сочком переместили мальков в ближайшую проточную воду этой же речки, – рассказали представители природного заповедника.

На видео спасли 18 рыбок. На следующий день сотрудники снова сходили и спасли еще 13 мальков. В общем количестве была спасена 31 рыбка.

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