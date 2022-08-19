Операцию по спасению мальков провели в Маркакольском заповеднике

Фото: pixabay

Жительница села Урунхайка заметила небольшой водоем или лужу. В одном из ответвлений русла реки Солонная, которое во время полноводья было с водой, а теперь пересохло, в небольшой луже без притока воды остались мальки, передает Zakon.kz.

Сотрудники отдела науки и зам. по хозяйственной части Маркакольского заповедника путем вылова сочком переместили мальков в ближайшую проточную воду этой же речки, – рассказали представители природного заповедника. На видео спасли 18 рыбок. На следующий день сотрудники снова сходили и спасли еще 13 мальков. В общем количестве была спасена 31 рыбка. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАРКАКОЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК (@markakol_1976) Читайте также Прохладные выходные ждут казахстанцев

Следите за новостями zakon.kz в: