Тысячи мальков гибнут в Атырауской области

В селе Тасшагыл Кызылкогинского района Атырауской области местные жители сняли на видео, как в небольших водоемах, буквально лужах, погибают тысячи мальков сазана, карася и другой рыбы, передает Zakon.kz.

Как оказалось, небольшие водоемы образовались в результате большой воды в весенний период. После летней жары, когда уровень воды спал, лужи оказались отрезанными от рек и в них скопился молодняк рыб разных пород, пишет АкЖайык.

"Если срочно этим не заняться, мальки погибнут. Водоем находится вдоль дороги, ведущей в аул Тасшагыл Кызылкогинского района. Здесь сазаны, карась и многие другие частиковые виды рыб. Такая же ситуация складывается на озерах Адайколь, Байтек, Арал и Тиын. Все это происходит из-за того, что весной паводковой воды было много, рыба отнерестилась, но воды иссушаются… Помогите спасти их!", – рассказывает автор видео, которое сняли на месте.

В сельском акимате отметили, что меры по спасению мальков уже начали проводить инспекторы рыбного хозяйства и местные жители. Рыбный молодняк отлавливают и отправляют в реку.

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Ранее в департаменте экологии Северо-Казахстанской области озвучили причины массовой гибели рыбы в местных водоемах: реке Есиль и озере Питное.