Хрупкие, но опасные: девушки-боксеры из Казахстана хотят покорить Париж

В столице Франции на боксерском ринге выступят 124 мужчины и 124 женщины в 2024 году. У мужчин будет 7 весовых категорий, у женщин — 6. Каковы шансы в женском боксе у Казахстана, узнавал корреспондент Zakon.kz.

На летних Олимпийских играх 2024 года в боксе мужчины будут соревноваться в категориях до 51 кг, до 57 кг, до 63,5 кг, до 71 кг, до 80 кг, до 92 кг, свыше 92 кг, женщины – до 50 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 66 кг, до 75 кг.

По сравнению с последними Олимпийскими играми Токио-2020 в Париже-2024 у женщин легчайший вес теперь ограничивается не 51 кг, а 50 кг. За ним следует новая весовая категория — до 54 кг. Следующие две весовые категории остались прежними — до 57 кг и до 60 кг. Вместо веса до 66 кг будет категория до 69 кг. Лимит супертяжелого веса на Олимпиаде-2024 в Париже будет привычным — до 75 кг.

Квалификация на Олимпиаду начнется уже в 2023 году, а пока нам известны результаты мирового первенства 2022 года по женскому боксу, прошедшего в мае в Стамбуле. Сборная Казахстана по боксу среди женщин на Чемпионате мира в Турции завоевала 5 медалей (1 серебряную и 4 бронзовых).

Фото: КФБ

В весе до 48 кг серебряную медаль выиграла Алуа Балкибекова. В весе до 52 кг бронзовую награду завоевала Жайна Шекербекова. Вес до 54 кг принес «бронзу» Дине Жоламан. Карина Ибрагимова завоевала еще одну «бронзу» в весе до 57 кг. Валентина Хальзова стала обладательницей «бронзы» в весе до 70 кг.

На чемпионатах мира IBA устанавливает свою сетку весовых категорий, поэтому по итогам этих соревнований еще непонятно, кто в итоге поедет на главные старты четырехлетия.

По договоренности между МОК и IBA, если спортсмены из одной страны в двух смежных весовых категориях IBA попадут в одну олимпийскую весовую категорию, решение о том, кому достанется путевка на Игры, примет Национальный олимпийский комитет после консультаций с тренерами и федерацией.

Таким образом, за место в олимпийской категории до 50 кг, например, в сборной Казахстана будут конкурировать серебряная призерка ЧМ-2022 26-летняя Алуа Балкибекова, бронзовая призерка ЧМ-2022 32-летняя Жайна Шекербекова и двукратная чемпионка мира (2014 и 2016) 28-летняя Назым Кызайбай. Аналогичная ситуация – в других новых весовых категориях.

Решать, кто из них поедет в Париж, по словам главного тренера сборной Казахстана по женскому боксу Шамиля Сафиуллина, будут по спортивному принципу.

У нас 6 олимпийских весов, некоторые будут переходить в эти олимпийские веса. В ноябре пройдет Чемпионат Казахстана, там будет определяться, кто является лидером в каждой из олимпийских весовых категорий, и будем этих спортсменок готовить к квалификационным соревнованиям, чтобы завоевать лицензию в Париж-2024. У нас конкуренция большая во всех весовых категориях, поэтому конкретно пока трудно сказать, все покажет первенство страны. Шамиль Сафиуллин

Самая молодая из претенденток на выступление в весовой категории до 50 кг Алуа Балкибекова отметила, что готова вклиниться в спор за место в более тяжелом для себя весе.

Фото: Zakon.kz

К предстоящим Олимпийским играм мы будем готовиться всей командой. Я сейчас вешу 48 кг, а весовая категория на Олимпиаде – 50 кг. В этом весе есть Назым Кызайбай, у нас с ней один тренер. На кого сделают ставку наставники, зависит от того, в какой физической и моральной форме мы будем, нас будет отбирать тренер. Вначале мы должны получить лицензию, и мы будем усердно готовиться, чтобы сделать это. Алуа Балкибекова

26-летняя спортсменка отметила, что в детстве изначально занималась бальными танцами, даже танцевала вальс, но уже в пятом классе ей захотелось чего-то нового.

Во мне проснулся какой-то драйв, мне хотелось участвовать в соревнованиях, я хотела драться. Этими мыслями я поделилась с отцом. Вначале папа был против, но позже поддержал меня. Сначала я занималась кикбоксингом, этот вид спорта в чем-то схож с боксом. Моя главная поддержка в жизни – это моя семья, особенно мой папа, благодаря ему я достигла таких высот. Алуа Балкибекова

За выступление на Чемпионате мира-2022 в Турции спортсменки, выигравшие медали, получили премии от государства, IBA и от Казахстанской федерации бокса.

Алуа Балкибекова удостоилась награды в сумме 87 тыс. долларов (7 тыс. долларов – от государства, 50 тыс. долларов – от IBA и 30 тыс. долларов – от Кенеса Ракишева), бронзовые призерки получили по 40 тыс. долларов (по 5 тыс. долларов – от государства, по 25 тыс. долларов – от IBA и по 10 тыс. долларов – из рук главы федерации).

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